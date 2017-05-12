Митрополит Иларион рассказал о принесении мощей Святителя Николая в Петербург

12 мая. ПРАВМИР. Вопрос о месте в Петербурге, где будут выставлены для поклонения мощи святого Николая Чудотворца, пока не решен.

«Этот вопрос еще обсуждается. Сначала мощи будут находиться в храме Христа Спасителя в Москве в течение последних чисел мая и всего июня. В июле они будут перевезены в Санкт-Петербург, где пробудут около двух недель. И до июля еще есть время решить вопрос о месте», — цитирует РИА Новости председателя отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви, митрополита Илариона.

Ранее сообщалось, что мощи могут быть выставлены в Исаакиевском соборе города, если к тому времени он будет передан Церкви.

Мощи святителя Николая Чудотворца будут находиться в России с 21 мая по 28 июля. Их принесут из итальянского города Бари. Договоренность об этом была достигнута между патриархом Московским и всея Руси Кириллом и папой Римским Франциском.

Мощи Святителя за 930 лет пребывания в Бари никогда не покидали города.

Святитель Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых во всем христианском мире. Он жил в IV веке на нынешней территория Турции (в Малой Азии), был священником, а затем и архиепископом города Миры Ликийские. По преданию, святитель совершал многочисленные чудеса и был необычайно милосерден.