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Митрополит Иларион: Россия без революции могла достичь гораздо больших успехов

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7 ноября. ПРАВМИР. Митрополит Волоколамский Иларион считает, что Октябрьская революция 1917 года затормозила эволюционное развитие России.
Митрополит Иларион: Россия без революции могла достичь гораздо больших успехов
Митрополит Иларион (Алфеев). Фото: Ефим Эрихман

Своим отношением к событиям Октябрьской революции и ее последствиям председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион поделился  в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале “Россия 24” (ВГТРК).

«Россия могла достичь гораздо больших успехов, если бы она развивалась не революционным, а эволюционным путем», – отметил митрополит Иларион.

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата заявил в беседе, что для Церкви 100-летие революции означает «прежде всего молитвенное воспоминание о тех миллионах людей, которые стали жертвами революции и ее последствий».

«Церковь вынесла свою оценку этим событиям, когда канонизировала новомучеников и исповедников. Это было в 2000-м, юбилейном году. Тогда церковь поименно прославила около тысячи святых, а сейчас их уже около двух тысяч. Были прославлены многие верующие, монахи, священники, архиереи, которые были расстреляны», – добавил митрополит Иларион.

Глава ОВЦС подчеркнул, что у России в предреволюционные годы был “огромный потенциал, очень быстрый экономический рост”, однако реформы того времени наталкивались на сопротивление тех или иных политических сил.

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