Митрополит Иларион: ситуация в мире требует неотложных действий Римско-Католической и Православной церквей

13 февраля. ПРАВМИР. Прошедшая год назад встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска засвидетельствовала понимание того, что ситуация в мире требует неотложных и скоординированных действий двух Церквей.

Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, его цитирует РИА Новости.

По словам священника, в Европе «под видом продвижения идей толерантности, демократии, насаждения либеральных ценностей, развязано настоящее гонение на христианство и традиционные нравственные ценности». Все это заставляет обе церкви действовать «не как соперники, а как братья, чтобы вместе защищать те ценности, которые являются для нас общим».

Церковь рассчитывает, что в ближайшее время стороны смогут «приступить к рассмотрению ключевого вопроса, составляющего предмет нашего разделения – темы соборности и примата в Церквах Востока и Запада во втором тысячелетии».

Также, по мнению Иллариона, должно быть «продолжено и доведено до своего логического завершения» обсуждение темы унии, начатое, но не завершенное в ходе богословского диалога между Римско-Католической и Православной Церковью. «Уния напоминает о себе как силе, сеющей вражду и ненависть, систематически и последовательно препятствующей примирению между Востоком и Западом», – говорит митрополит Иларион.

«Встреча в Гаване должна иметь далеко идущие последствия для всего мира. Слово Папы и Патриарха, проникнутое пастырской заботой и любовью, обращено к самым разным людям, в том числе политическим и общественным лидерам. От того, откликнутся ли они на это слово, зависит будущее человечества», – заключил Иларион.

Встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска прошла 12 февраля 2016 года в Гаване. До этого дня глава Русской православной церкви ни разу не встречался с Папой Римским.