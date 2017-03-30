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Митрополит Иларион: Включение Святого Патрика в месяцеслов – это только начало

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30 марта. ПРАВМИР. Имена 16 святых включены в календарь праздников Русской Православной Церкви по просьбе верующих из епархий Западной Европы, в частности, из Франции, Ирландии, Великобритании, сообщил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Митрополит Иларион: Включение Святого Патрика в месяцеслов – это только начало

«Просьба о канонизации была рассмотрена специально созданной комиссией по изучению житий. И было принято решение о включении 16 святых в месяцеслов, то есть календарь Русской Православной Церкви. Но этот процесс не закончен, он только начинается, ибо есть и другие западные святые, которые уже стоят на очереди и которые будут, я надеюсь, во благовремении включены в календарь нашей Церкви», – приводятся слова Илариона на сайте Московского патриархата.

Отвечая на вопрос, можно ли считать включение святого Патрика в православных календарь шагом к сближению с католиками, митрополит сказал, что не стал бы это интерпретировать таким образом.

«Конечно, в Ирландии святой Патрик почитался с самого начала. Его знают наши прихожане, его житие изучают в школах. И мы не увидели никаких препятствий для того, чтобы он был включен в календарь нашей Церкви», – говорит митрополит.

«Из 16 святых, которых мы включили в календарь, если я не ошибаюсь, 11 — это французские святые. Это Герман Парижский, Герман Осерский и целый ряд других почитаемых во Франции святых», – заключил иерарх.

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