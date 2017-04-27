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Митрополит Иларион: Я подхожу к материалу, который изложен в Евангелиях, как к свидетельству очевидцев

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27 апреля. ПРАВМИР. Презентация книги «Чудеса Иисуса», председателя Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариаона, прошла в рамках «Библионочи» в торговом доме «Библио-Глобус» в Москве.
Митрополит Иларион: Я подхожу к материалу, который изложен в Евангелиях, как к свидетельству очевидцев

Митрополит Иларион обратился к присутствующим:

«Я начал писать эту серию, поскольку хотел рассказать о Господе нашем Иисусе Христе на основе четырех Евангелий, с учетом имеющегося сопутствующего материала: толкований Святых Отцов на Евангелие, трудов современных ученых, посвященных Евангельскому тексту, и работ древних историков, которые помогают нам лучше понять контекст Евангельской истории.

Поначалу я думал, что ограничусь одной книгой, но по мере написания текст стал разрастаться, и стало понятно, что в один том невозможно вместить все, что мне хочется рассказать об Иисусе. Итогом работы стали шесть книг, третью из которых сегодня я представляю вашему вниманию.

В первой книге я рассказывал о том, что такое Новый Завет, как Евангелие толковалось и изучалось в течение истории, почему Евангелий четыре, а не одно, рассматривал главы из четырех Евангелий, повествующие о начальном периоде земной жизни Господа Иисуса Христа и начале его общественного служения.

Вторая книга была посвящена трем главам из Евангелия от Матфея, содержащим Нагорную проповедь Спасителя. В ней содержится квинтэссенция нравственного учения Господа Иисуса Христа.

Дальнейшее рассмотрение материала я построил по принципу больших тематических блоков. Третья книга целиком посвящена чудесам Иисуса Христа, четвертая – притчам Иисуса, пятая – Евангелию от Иоанна (тому материалу, который не пересекается с тремя другими Евангелиями). Шестая, главная, книга (самая большая по объему) называется «Смерть и Воскресение», она посвящена последним дням, часам и минутам жизни Господа Иисуса Христа и Его Воскресению из мертвых.

Если мы откроем любое из Евангелий, то увидим, что чудеса занимают в нем очень существенное место. Примерно половина той части Евангелия от Марка, которая предшествует рассказу о Страстях Христовых, посвящена рассказам о чудесах. В Евангелиях от Матфея и Луки это соотношение немного меньше. Но тем не менее в каждом из трех других Евангелий чудесам уделено большое внимание. В Евангелии от Иоанна описано меньше всего чудес, однако о каждом из них говорится наиболее подробно. В общей сложности в Евангелии подробно описано более тридцати чудес, совершенных Господом Иисусом Христом. Но многочисленные упоминания на страницах Евангелий свидетельствуют о том, что этих чудес было гораздо больше.

Я начинаю свою книгу с вопроса о том, что такое чудо, как люди в разные эпохи относились к чуду. Существует точка зрения, что в древности люди были очень легковерными, верили в чудеса, но в Новое время эта вера уступила место рациональному осмыслению окружающей действительности. Это мнение поверхностное и, по сути, ошибочное. Потому что и в древности многие люди и даже отдельные философские и религиозные направления отрицали чудеса.

В советское время мы слышали из уст официальных идеологов, что чудес не бывает. Подобное представление об отсутствии Бога, сверхъестественного измерения в жизни человека на протяжении семидесяти лет являлось государственной идеологией. Чудеса высмеивались, Евангелие, по сути, было запрещенной книгой, его невозможно было достать ни в книжном магазине, ни в церковной лавке. Но зато можно было свободно найти всякого рода «забавные» Евангелия, в которых дипломированные атеисты развенчивали Евангельские чудеса и показывали несостоятельность Евангельской истории. Такова предыстория того, о чем я решил написать книгу.

Я подхожу к материалу, который изложен в Евангелиях, как к свидетельству очевидцев. Думаю, что если мы хотим узнать, о чем в действительности говорят Евангелия, только такой подход и возможен. Если кто-нибудь допустит, что в Евангелиях может быть хоть что-то недостоверно, это будет означать демонтаж всей логики свидетельства, лежащей в основе четырех Евангелий. А это свидетельства нескольких очевидцев.

В Евангелиях рассказывается о различного рода чудесах Иисуса Христа. Эти чудеса имеют разную природу, они касаются разных людей, находившихся в разных жизненных ситуациях. Но в них в то же время есть общее: чудо не совершается Иисусом Христом как некий магический акт. К Нему много раз подходили фарисеи, книжники и говорили: «Покажи нам чудо, и мы уверуем в Тебя». И Господь всякий раз отказывался, потому что чудо ради чуда Ему было неинтересно. Он считал категорически неправильным ставить веру в зависимость от чуда. Наоборот, чудо находится в прямой зависимости от веры.

Всякое чудо является плодом совместного творчества человека и Бога. Человек верует в Бога, он призывает Бога на помощь, и Бог приходит к нему и совершает чудо. Но не автоматически или магически, а совместно с человеком. Здесь можно поставить вопрос о границах между Божественным и человеческим действиями. Где заканчивается действие Божие, а где начинается действие человека?

На днях, в Светлый понедельник, я посещал Центр детской нейрохирургии. В этом лечебном учреждении трудятся замечательные врачи, там установлено современное оборудование, которое помогает детям преодолевать сложные заболевания. Туда привозят как полностью, так и частично парализованных детей, им делают дорогостоящие операции. А потом начинается медленный и долгий процесс выздоровления. Некоторые из тех, кто были пациентами этой больницы, кого туда привезли парализованными без особой надежды на излечение, стали спортсменами, бизнесменами, живут полноценной жизнью. Все это, конечно, можно приписать действию медицины.

Но ведь положительный результат не всегда достигается при наличии врачей и специальной аппаратуры. Значит, есть некая дополнительная сила, необходимая для того, чтобы произошло исцеление. Эта сила приходит от Бога. Не случайно в этом лечебном учреждении существует храм, куда приходят и дети, и родители. Даже врачи говорят пациентам: «Если ты не будешь верить, то у тебя ничего не получится». Я привожу это не как пример чуда, а как подтверждение того, что в жизни требуется совокупность факторов. Каждое из чудес, описанное в Евангелии, представляет собой подобную совокупность.

В чудесах иногда участвует не один человек, а несколько. Например, бесноватый отрок не мог сам просить об исцелении, потому что его психика была полностью поражена недугом. Можно по-разному трактовать случаи беснования. Но как бы то ни было, при подобных явлениях, описанных в Евангелии, люди практически теряли человеческий облик, самоконтроль. Господь Иисус Христос приходил на помощь всем им.

Если желание Христа совершить чудо не было напрямую связано с желанием самого человека, то только по той причине, что личность человека была всецело подавлена вселившимся в него alter ego. Но во всех остальных случаях Господь совершал исцеление в ответ на веру либо самого человека, либо тех, кто просил о его исцелении.

В своей книге я показываю, что в каждом чуде присутствует Бог, но в нем есть также молитва человека и его желание, чтобы чудо произошло. Хотелось бы еще раз отметить, что Евангелие – особая книга, а Иисус Христос – особый человек. В первом томе и на протяжении всех томов я стараюсь это показать. Для того, чтобы открыть сокровища Евангельской истины, требуются два ключа. Первый – вера в то, что Иисус Христос был живым, полноценным человеком, таким, как мы с вами, он умел чувствовать, радоваться, скорбеть, испытывать боль, усталость. Другой ключ – то, что Он был воплотивщимся Богом. Именно в свете веры в то, что Иисус Христос был Богом, раскрывается богатство и красота Евангельской истории».

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