Митрополит Климент: Без знания Писания невозможно проникнуть в смысл русской классики

В издательстве «Никея» вышла новая книга митрополита Калужского и Боровского Климента «Вечные вопросы. Беседы о Боге, творении и человеке». О том, как важно христианину повышать свой богословский уровень и как формировать круг чтения – митрополит Климент рассказал в интервью.

– Владыка, как возник замысел Вашей книги «Вечные вопросы»?

– Намерение рассказать широкой аудитории об основных истинах нашей веры у меня появилось так давно, что точно уже и не скажу, когда именно это было. Я застал те времена, когда вера в нашей стране была под запретом, и в последующие годы, когда запреты стали ослабевать, мне приходилось неоднократно отвечать на одни и те же вопросы разным людям, в разной обстановке. Ситуации, которые приводятся в книге, не придуманы, они взяты из жизни, кто-то сможет себя в них узнать.

Людей самого разного возраста, общественного положения и профессий интересовали эти вечные вопросы, в частности — о природе Бога, о смысле человеческой жизни, о соотношении веры и знания и другие глобальные вопросы, требующие далеко не односложного ответа. Но обстоятельства, недостаток времени порой не позволяли дать достаточно глубокий и развернутый ответ. Тогда-то, наверное, мне пришла отчетливая мысль, что хорошо бы иметь небольшую книгу, в которой ответы на самые важные вопросы были бы изложены обстоятельно и по возможности лаконично. Тогда же я начал накапливать материал для такой книги.

По некоторым темам у меня были сделаны наброски в середине девяностых, когда мне довелось вести передачу на местном калужском телеканале. Передача называлась «Путь, Истина и Жизнь». Значительную часть эфирного времени занимали ответы на вопросы людей, которые не имели даже элементарных представлений о Боге, о Церкви, о христианской жизни, и каких только вымыслов не приходилось слышать и читать на эти темы. В то время мне хотелось выпустить цикл передач специально для тех, кто только пришел в Церковь. Но тогда эти планы реализовать не удалось, а наработки остались, и я частично использовал их в работе над книгой.

Молодые люди девяностых были воспитаны в атеизме, более того — в духовном вакууме, ведь не только их родители, но и старшее поколение: бабушки, дедушки — все были религиозно безграмотными людьми. Духовной литературы было крайне мало, в основном это были репринтные издания дореволюционных книг. По этой причине даже тот, кто ходил в храм в советские годы, больше владел практикой церковной жизни, чем теоретическими знаниями. Мало кто имел возможность искать ответы на богословские вопросы в святоотеческих творениях.

Доходило до курьезов. Однажды на вступительных экзаменах в Московскую духовную семинарию для написания сочинения была дана тема «Что такое рай?». Оказалось, что по этому поводу у многих абитуриентов нет четких представлений, и они восполнили пробелы наивными фантазиями. А это были молодые люди из верующих семей, из церковной среды. Но если христианин не знает, к чему он стремится, ради чего несет подвиг всей своей жизни: терпит лишения и сам себя ограничивает во многом, — он становится уязвимым, нетвердым в своих надеждах.

И сегодня многими людьми, которых мы видим в храмах, преимущественно движет причастность к традиции, чем живая вера в реального Бога. Сейчас доступна любая литература о Православии, издается множество глубоких книг по богословию, но это создает свою проблему. В большом объеме информации трудно ориентироваться, не имея базовых знаний. И мне еще больше, чем прежде, захотелось рассказать самое главное о Боге и о человеке в доходчивой форме, современным языком, избегая штампов и высокопарных слов.

Такая возможность мне представилась в сотрудничестве с газетой «Вечерняя Москва», на страницах которой я уже несколько лет веду свою колонку. Первые годы в этом формате публиковались беседы, посвященные воскресным евангельским чтениям, каждый воскресный день — самостоятельная проповедь. Затем, пересмотрев концепцию колонки, я решил публиковать беседы о духовных предметах, последовательно раскрывая каждую тему.

Сейчас идет публикация второго цикла бесед, посвященных Новому Завету. Когда же был завершен первый цикл бесед, от издательства «Никея» поступило предложение о его публикации отдельной книгой. Она была названа «Вечные вопросы», потому что людей всегда интересовали и будут интересовать причины, смысл и соотношение жизни и смерти, счастья и страданий, добра и зла… Встреча с этими категориями неизбежна для каждого человека, независимо от того, задумывается он над вечными вопросами или игнорирует их.

– Как Вы думаете, современные христиане – достаточно «подкованы» в этих «вечных вопросах» или у людей «еще много пробелов» в богословских знаниях?

– «Современные христиане» — понятие неоднородное, и я не могу утверждать что-либо конкретное обо всех сразу. Но я надеюсь, что содержание книги будет интересно одним, поскольку они не формулировали для себя поставленные в ней вопросы именно так, а другим — потому что они не довольствуются собственными знаниями и всегда пополняют их. Я тоже не претендую на полноту ответа, но постарался задать направление, соответствующее святоотеческому учению.

В наши дни христианину нелегко сохранять верность Христу, противостоять влиянию большинства людей, погруженных в извлечение прибыли и охваченных жаждой развлечений. Общепринятый секулярный образ жизни изменяет даже церковного человека. Он устает, выкладываясь на работе, а остаток сил расходует на семью: благоустройство быта и обслуживание домочадцев. Он с трудом может «вырваться» на воскресную Литургию в храме. А если прибавить страсть к телевизору, интернету или иному способу «снимать напряжение», то времени на душеполезное чтение, домашнюю молитву и другие христианские занятия ему взять негде. В лучшем случае он молится по дороге на работу и домой, а о Боге и мироздании задумывается, благодаря любознательности своих детей, задающих свои «почему?», «откуда?» и «зачем?». Замечу, что не стоит оставлять эту практику и впредь. Когда дети станут старше надо постараться учиться вместе с ними, пополняя свой багаж знаний о вере и благочестии, изучая Священную историю и богослужение.

Но главное — это вовсе не багаж знаний. Люди, жившие в нашей стране лет сто назад, намного лучше наших современников ориентировались во всех событиях Священной истории и хорошо знали богослужение. Думаю, нарком народного просвещения Анатолий Луначарский, да и Максим Горький, как представители дореволюционной эпохи, когда подавляющая часть населения России была крещена и воспитана в Православии, могли бы дать фору даже современному выпускнику духовной школы. Но революция состоялась, потому что недостаточно «подкованности» в вопросах веры, нужна реализация этих знаний в жизни, нужна постоянная устремленность к Богу, подвиг спасения во Христе, как стержень, основа бытия.

Богословие — столь обширная область знаний, приобретаемых не только теорией, но и практикой. И данная книга не в состоянии восполнить абсолютно все. Ее задача — вызвать у читателя интерес к духовной жизни, отвлечь его от всецелого погружения в суету, дать ему пищу для размышления о вечности, разбудить в нем желание идти к Богу, обрести смысл жизни и полноту бытия, к которой он предназначен. Это не учебник по богословию, скорее, это откровенная беседа с читателем о самом главном, в чем состоит его счастье.

– Все, что касается сотворения мира – остается «дискуссионной областью»? В частности, мы не знаем сколько времени существует наш мир – кто-то считает, что миллиарды лет, а кто-то буквально верит в «Шестоднев» – и считает, что мир существует около 7,5 тысяч лет… Каково здесь учение Церкви?

– Физические аспекты происхождения нашего мира: когда? в результате каких процессов? и подобные им вопросы — все это, как Вы правильно сказали, предмет дискуссии, но не науки и религии. Это целиком научная проблема. Святитель Василий Великий еще более полторы тысячи лет назад подметил такую деталь в библейском повествовании: в истории происхождения мира нигде не упоминаются ни размеры сотворенной земли, ни ее вес и другие физические характеристики. Не перечисляются там, какие именно вещества составили земную среду обитания, и какие виды растений и животных ее населили. Все это составляет область научного познания. Библия открывает знание духовное, нематериальное, но не менее реальное, чем то, что поддается проверке научными методами.

Шестоднев открывает нам то, что необходимо для нашего разумного существования — что весь мир создан благим Богом, что первозданный мир был гармоничным и обладающим потенциалом развития. Предназначение человека, его роль в реализации этого потенциала раскрывается в библейской последовательности творения. Причем в каждой детали есть указание на духовные законы, заложенные в основу мироздания.

Не случайно, например, описано сотворение жены из ребра. Действительно, почему не из головы, не из ноги, не из любой кости вообще, а именно из ребра? На этот вопрос наука не ответит и, более того, скажет, что у мужчин и женщин одинаковое количество ребер. Но ведь в Библии и не сказано, что Адам лишился ребра. Оно упомянуто, по мысли блаженного Августина, чтобы указать на равенство жены и мужа, на закон их гармоничного существования, исключающий главенство одного пола над другим. Нарушение этого закона лишает счастья, полноценной реализации заложенных в каждом человеке сил и способностей.

– Так же сложной в понимании для христиан остается тема – существования зла. Какова его природа и его носители? Как побеждать зло?

– Надо подчеркнуть важный факт, который отражен в библейской истории — абсолютно всё, что Бог призвал из небытия к жизни, не имеет изъяна, не предполагает распада и уничтожения, не порождает страдание. Бог не творит зла, поэтому зло не имеет своей природы, оно не существует само по себе. Зло — это отрицание добра. Его появление связано с неправильным (то есть нарушающим Божий замысел) использованием личной свободы разумным существом.

Все разумные творения призваны к вечному бытию. Это ангелы и люди. Они наделены свободой воли — то есть могут выбирать: следовать или же поступать вопреки законам, заложенным Богом в их природу, в существование и развитие мира. Если бы свободной волей обладали неодушевленные творения, скажем, физические объекты, и они бы нарушали законы классической механики, то легко представить, к какой катастрофе это бы привело. Но, к счастью, физический мир строго следует своим законам бытия.

Свобода воли разумных существ проявляется в иной сфере — духовно-нравственной, то есть по отношению к Творцу. Злом является нарушение Его благого замысла, когда человек поступает вопреки Его воле. «А болезнь, бедность, бесславие, смерть и другие человеческие скорби, не должно и включать в число зол, — писал святитель Василий Великий, — потому что противоположное им не причисляется нами к величайшим благам», то есть абсолютным, вечным ценностям.

Зло — грех, неисполнение духовных законов — удаляет от Бога, разрывает связь с Творцом. Оно чуждо Богу и, в этом смысле, неведомо Ему. Христос сказал, что «все делатели неправды» услышат от Господа, на мой взгляд, самые страшные слова: «Не знаю вас» (Лк. 13, 27).

Ангелы, природа которых неизменна, имели всего одну возможность сделать нравственный выбор и с тех пор утверждаются в нем. Люди совершают нравственный выбор многократно и обладают способностью к изменению, как в сторону добра, так и в сторону зла. Бороться со злом человек может лишь одним способом — властвовать над ним, как учил Господь еще Каина (см. Быт. 4, 7). Ведь зло подобно яме, загадка про которую гласит: что увеличивается, когда от него отнимают? Так и зло не может быть уменьшено злом.

Вступая в борьбу с грехом, надо помнить, что действующее в падших ангелах древнее зло сильнее и мудрее любого человека. Это было доказано в раю — прародители не устояли перед разлагающим действием сатанинской лжи. Но человеку и не надо побеждать все зло в мире. Оно уже повержено и разрушено Господом Иисусом Христом на Кресте. Человеку надо победить лишь малое зло в отдельно взятой личности — в самом себе, прибегая к помощи Божией. На это нам дана земная жизнь.

– Как понять, что ты приближаешься к Богу, а не удаляешься от Него? Что ты правильно выстраиваешь свою земную жизнь?

– Хороший вопрос и правильный, потому что не оставляет третьего — «нейтрального» состояния. С этого надо начинать, то есть понимать, что любой наш выбор либо приближает к Богу, либо отдаляет от Него. Где взять лакмусовую бумагу для определения собственного состояния?

Во-первых, человек наделен совестью — тем нравственным чувством, которое отличает его от остальных творений материального мира. Но человек способен заглушать ее в себе своим сознательным противлением ее голосу. Сначала стыдно брать взятку, напиться до бесчувствия, обидеть беззащитного и тому подобное, а потом человек находит себе извинение, и уже другие люди, страна, весь мир и даже Бог виноваты в том, что он ведет себя, как негодяй.

Учитывая это, Господь открыл людям Свои законы через святых людей, сохранивших живую связь с Богом и записавших Его откровения. Так появилось Священное Писание, изучая которое можно сверять свою жизнь, поступки и устремления с нравственным эталоном, в первую очередь — Самим Господом Иисусом Христом. Земная жизнь Спасителя и Его учение помогают ответить на вопрос о соответствии нашей собственной жизни с Божиим замыслом о человеке.

Но и здесь враг раскинул свои сети и может примешивать свой яд, действуя через самонадеянность и самомнение человека. Вот почему так много христианских учений, по-своему трактующих евангельские строки. Православная традиция признает за любым человеком право на ошибку в духовной жизни и вместе с тем истинность церковного апостольского и святоотеческого учения, в котором действует тот же Святой Дух, Которым были записаны откровения ветхозаветных пророков.

Святитель Филарет (Дроздов), отвечая на Ваш вопрос, справедливо апеллировал к апостольскому учению, подчеркивая, что основу жизни христианина должны составлять «вера, надежда, любовь» (1 Кор 13, 13). Этот союз совершенства добродетели берет начало во Христе и с Ним соединяет. Как это происходит на практике? Об этом рассказывают жития святых.

Чтение Священного Писания, особенно Евангелия, поучений святых подвижников и житийной литературы пробуждает совесть, окрыляет молитву. Это «лакмусовые бумажки» наших отношений с Господом. Приобщение Богу, соединение с Ним в церковных таинствах очищает сердце и наполняет человека благодатными силами на добродетельную жизнь. Замечу, что внешне духовное совершенство не проявляется. Ведь, например, любовь — это не елейное сюсюканье, и не страстный порыв, а мирная жертва, которая совершается в тайне сердца. Человек, приближающийся к Господу, главным образом изменяется внутри. Он живет, внутренне предстоя Богу, все время обращается к Нему, призывает Его имя, чем бы ни занимался, работает над очищением своего сердца, поскольку только чистые сердцем узрят Бога (Мф. 5, 8).

Чистые сердцем духоносные подвижники проникли в глубины богопознания и оставили нам толкование Священного Писания и разъяснение самых трудных и «неудобных» вопросов человеческого бытия. На основании их учения составлена вышедшая книга, читателю будет нетрудно в этом убедиться.

– Думаю, что Ваша книга – привлечет многих читателей – она написана очень увлекательно и помогает «подтянуть» свой богословский уровень. А что в целом происходит сегодня с православным книгоизданием?

– Можно признать, что православное книгоиздание переживает настоящий «золотой век». Сегодня сотни издательств выпускают книги по самым разным тематическим разделам: богословию, литургике, иконографии, истории Церкви. Издается множество качественной детской литературы, святоотеческих творений, художественных книг современных авторов. Причем все это новые издания с хорошим комментарием, достойно оформленные.

Однако не всегда интересные новинки быстро доходят до читателя. Ассортимент книг в большинстве приходских книжных лавках «отличается» малым разнообразием и совсем небольшим числом новых книг, если не полным их отсутствием. Такая ситуация наблюдается не только в отдаленных приходах, но зачастую и в городских церковных лавках, и даже при кафедральных соборах. Это проблема ментальности работников, занятых распространением книг. Они не пополняют ассортимент новыми изданиями, потому что прежде приобретенные книги не распроданы. Но именно так они теряют потенциальных покупателей. Не находя желаемое в церковной лавке, человек закажет книгу в интернет-магазине или вообще потеряет интерес к чтению духовной литературы.

Всем не нравятся очереди в поликлинике или в паспортном столе, и мы рады, когда эти проблемы оперативно решаются. Жители столицы и многих региональных центров уже привыкли к электронной записи и доступности самых необходимых государственных услуг. Почему бы и в церковном пространстве не использовать доступные всем технологии, чтобы помочь людям найти необходимую книгу, познакомиться со всем многообразием современной православной литературы? Нам надо работать над тем, чтобы в любом храме любой человек мог получить информацию о новинках православной литературы и найти интересующую его книгу, а если ее нет в наличии, то сделать заказ, чтобы получить ее в своем приходе или в ближайшей церковной лавке, не прибегая к посреднику в сети.

В мире, который предлагает покупателю абсолютно все, православная книга должна быть доступнее всего. Об этом необходимо задуматься как настоятелям храмов, так и тем, кто работает в книжных лавках. Издательский совет со своей стороны уже сделал необходимые шаги.

– Как читателю лучше узнавать о книжных новинках? На какие проекты Издательского совета стоит обратить внимание?

– С тем, чтобы читатели без задержки получали информацию о новостях книгоиздания мы разработали портал о православной литературе, который называется «Правчтение.ру» . На этом информационном ресурсе сведения о выпускаемых книгах размещают сами издатели.

В данный момент на сайте представлены более двух тысяч книг. В каталоге портала применена удобная рубрикация, которая помогает легко найти интересующее издание и всю информацию о нем. Естественно, мы размещаем сведения только о тех книгах, которые имеют соответствующий гриф Издательского совета. Помимо этого на сайте публикуются данные об авторах, контакты издательств, а также на интерактивной карте размещаются данные обо всех действующих магазинах православной литературы и епархиальных центрах распространения книг. Это помогает ориентироваться в православной книжной среде не только читателям, но и специалистам сферы книгораспространения. Я полагаю, что в каждом магазине православной книги должен быть доступ к этому порталу.

Сайт доступен и на мобильных устройствах. Для читателей мы публикуем обзоры книжных новинок, рецензии на наиболее интересные издания, интервью с писателями и с руководителями православных издательств. Каждый месяц комплексно рассматривается одна из тем, связанных с книгой. Например, апрель этого года посвящен такому интересному явлению, как «священническая проза». При желании, каждый читатель может подписаться на новости портала или получать рассылку о новых публикациях в интересующих его рубриках.

Также с целью помочь читателям найти наиболее полезные книги Издательский совет ежегодно проводит открытый конкурс изданий «Просвещение через книгу». В рамках конкурса издатели представляют свои книги в одиннадцати номинациях. Совет экспертов оценивает их и отмечает лучшие книги в каждой категории, определяя призовые места. Эти три десятка книг, устанавливаемые ежегодно, могут быть рекомендованы читателям как наиболее полезные и интересные. Подробную информацию об изданиях-лауреатах можно найти на специальной страничке сайта Издательского совета и на портале Правчтение.ру.

– Как христианину формировать свой круг чтения? Важно ли постоянно заниматься самообразованием?

– Важно помнить, что круг чтения вырабатывается с детства. По этой причине родителям необходимо не только выявлять интересы своего ребенка, но и формировать круг чтения юноши или девушки. Именно в пору детства, в подростковом возрасте зарождается читательский интерес, а также закладывается интеллектуальный багаж и кругозор. При этом многие родители не задумываются о том, что книга формирует и нравственное начало в человеке. Ведь ребенок, молодой человек очень доверяет книге, готов бесспорно верить любимому писателю. В этой связи родителям надо постараться познакомить свое чадо через книги с теми авторами, которые имеют верное духовное и нравственное устроение.

С целью выявления и поддержки современных авторов, которые в своем творчестве уделяют большое внимание духовной традиции отечественной культуры, Издательский совет ежегодно организует присуждение Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Эта премия вручается за совокупный вклад писателя в русскую литературу. Ее удостаиваются как признанные светила современной литературы, так и менее известные, но талантливые авторы.

В короткий список премии ежегодно включаются семь-восемь авторов, чьи книги, безусловно, помогут читателю сформировать свой круг чтения. По итогам каждого премиального сезона издается сборник произведений лауреатов и номинантов Патриаршей премии «Дорога к небу». Рекомендую спрашивать его в книжных лавках.

Надо подчеркнуть, что без знания и верного понимания Священного Писания невозможно проникнуть в смысл произведений классической русской литературы, бледными будут впечатления от прочитанного. Человек, приверженный традиции книжной культуры, получит неизмеримую помощь от чтения Евангелия. В любом возрасте полезно ежедневно обращаться к этой Книге, чтобы настраивать тональность своей души по этому духовному «камертону».

Беседовала Татьяна Медведева