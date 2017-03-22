О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
30
марта
в 19:00
Встреча с режиссером Гарри Бардиным
Навигация
Важные темы:

Митрополит Корнилий: приятно знать, что президент соблюдает Великий пост

Источник: РИА Новости
|
На минувшей неделе Владимир Путин встретился с главой Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием. Ряд СМИ сразу же назвали это событие историческим. О главных темах состоявшейся встречи, об отношении президента к старообрядчеству, о том, как видят староверы конфликт вокруг Исаакиевского собора и соблюдает ли глава государства Великий пост, в интервью РИА Новости рассказал сам первоиерарх.
Митрополит Корнилий: приятно знать, что президент соблюдает Великий пост

 – Ваше высокопреосвященство, одной из тем встречи стало положение староверов, переезжающих в Россию из стран Южной Америки. По прозвучавшим оценкам, ситуация с ними в Приморском крае стала наглядным свидетельством фактического провала региональными властями федеральной программы содействия переселению соотечественников. Президент в курсе ситуации?

— Я постарался донести до президента наши общие чаяния, надежды всего старообрядческого мира, в том числе и этот вопрос. Это нужно нашему государству, и, может быть, больше нужно даже самим нашим русским людям, которые находятся в мире довольно-таки агрессивном. Им очень трудно там экономически выживать, мне рассказывали, что земли старообрядцев в Латинской Америке истощились, а порой и стали вредными для проживания. Поэтому многие, конечно, мечтают вернуться и возделывать наши земли. К сожалению, сейчас больше проблем, чем положительных результатов, вообще положительных результатов практически нет.

Я сказал президенту, что основной вопрос — это земля, выделение земли. Мы всегда работали на земле. Во все времена для старообрядцев это было естественно. После раскола их ссылали, они осваивали земли, помните, как у Некрасова: «горсточку русских сослали в страшную глушь за раскол»?

Потом они переселялись или их пересылали, они осваивали новые земли, в какой-то степени это процесс продолжается и за морем, к ним подселяют местное население, уже к освоенным просторам, а старообрядцы переселяются дальше, поскольку смешиваться им, особенно по религиозным вопросам, не хотелось бы, особенно если это большие инородные скопления. Они переходят в другое место, а на освоенных ими землях остаются другие.

– Насколько я понимаю, в регионе переселенцам землю фактически предлагают покупать, а то, что должно выделяться бесплатно, например при регистрации крестьянско-фермерского хозяйства, выделяется либо после письма из Москвы, либо не выделяется совсем.

— Да. Они бы хотели гарантий, каких-то подъемных. Но ни в коем случае не хотели бы быть наемными работниками, как им предлагают, — приехали, а им предлагают работать на ферме. Они говорят, нет, мы хотим быть хозяевами на земле, как привыкли. Привыкли жить автономно. Представляете себе старообрядцев в колхозе? Им нужно жить компактно, молиться, не очень общаться с миром.

Второе, что они просят, — человека от правительства, наделенного полномочиями, который мог бы курировать их. На сегодняшний день они не знают, куда обратиться. Местные власти не заинтересованы в них — им нужны как раз наемные рабочие.

И еще один момент — там, за морем, видимо, какие-то более гуманные порядки, они приезжают в надежде, что и у нас будет так же, что они приехали на Родину, приезжают, как дети доверчивые, не верят, что может быть какое-то зло, что их могут обмануть. В радужном настроении. А уезжают очень пессимистично, расстроенные. С запуганными выражениями лиц, глаз, общим настроем души. Понятно, что когда они приедут туда с такими впечатлениями и расскажут все, мало кто захочет приехать.

– Президент поможет?

— Да, он пометил себе, записал. Я считаю, что Россия должна быть заинтересована как страна, чтобы верующие люди в нее приезжали, показывали пример. Нам это очень нужно, и с духовной стороны, и учитывая, в каком состоянии находится деревня, — она же умирает заброшенной. Они бы хотели все изменить, но, опять вспомню Некрасова, «только ты им не мешай». А в Приморье и мешают, и притесняют их, бедных. Они не видят доброго отношения. Может быть, встреча наша с президентом что-то сдвинет.

– 400-летие протопопа Аввакума, почитаемого старообрядцами как новомученика и исповедника, станет фактически первым примером масштабной поддержки староверов государством, особенно после столетий гонений. Есть ли уже какой-то план торжеств?

— Я поблагодарил президента за поддержку наших инициатив, за возможность поддержать грантом, приветствием своим, участием. Хорошо получилось, что наше желание и их возможность поддержать совпали. Ни в царское время, ни в советское это было невозможно. Сейчас такое время, когда Господь дает нам возможность, а мы стараемся ею воспользоваться. 400-летие — огромный скрепляющий мотив, поскольку Аввакум — святой для всех старообрядцев, независимо от разногласий. Объединяющая, знаковая фигура, которая в какой-то мере нас приближает к друг другу.

Через несколько дней мы встречаемся с заместителем министра культуры Александром Журавским, эта встреча должна будет поставить четкие ориентиры — что, где, как, за какие деньги. Разумеется, мы и так будем отмечать юбилей — нашими молитвами, крестными ходами, духовными песнопениями, вечерами, концертами. Но хотелось бы шире, конечно, — чтобы фильмы снимались, книги издавались, хочется выставки провести, здесь, конечно, нужна помощь государства.

– Государство активно помогает Русской православной церкви в возвращении имущества. Могут ли старообрядцы рассчитывать на такую же поддержку? На выступлении в Госдуме в рамках парламентских Рождественских встреч вы упомянули о ряде нерешенных вопросов.

— Мы обсудили передачу нам здания Покрово-Успенского храма в Москве, в Малом Гавриковом переулке, в нем с 1960-х годов находится спортивный клуб, само здание принадлежит Московской федерации профсоюзов. Когда я президенту обрисовал ситуацию, он сказал, что это трудный и не новый вопрос. Надо выкупать храм, собственник говорит, я это купил, а вы хотите меня выселить. Покупайте. Я сказал, что, может, вы тогда Собянина попросите построить новый спортзал. Зачем же обязательно в церкви спортом заниматься? Логично совершенно и достаточно просто для Москвы построить небольшой зал и их туда перевести.

– «Новая Палестина», «старообрядческий Иерусалим» — история с решением саратовских властей снести здания Черемшанских монастырей получила резонанс. Есть подвижки? Какие еще есть сложные вопросы с недвижимостью?

— Все двигается. Справки собираем, но сил мало, если совсем честно говорить. Если бы у нас были толпы старообрядцев, которые бы все вместе что-то предпринимали, то, наверное, проблемы бы в Черемшанах не было. А так — горсточка русских… Поблагодарил президента, что (спикер Госдумы Вячеслав) Володин нам помогает с Черемшанами, это же его родные места.

Острых проблем, наверное, нет. Вот во Владимире есть наш храм у Золотых ворот. Нам его должны передать, но как скоро? Там музей хрусталя находится. А у нас во Владимире есть довольно большая церковь. Если передадут, то возьмем, но это такой вопрос, из-за которого не стоит ломать копья… Если было бы много старообрядцев и было негде молиться, тогда да, но во Владимире нас мало. Тем более по Питеру мы знаем, что это вырастает в какие-то стычки.

– Кстати, как вы лично восприняли конфликт с передачей РПЦ Исаакиевского собора? Как отнеслись к протестам против выселения музея в старообрядческой среде?

— Исакий, конечно, возвращать надо. Это же храм, он освящен, он имеет сакральную ценность. Храм мы освящаем на веки вечные, он одухотворен благодатью, ангел Господень к каждому храму приставляется, стоит у каждого алтаря, даже если церковь осквернена. Трудно сейчас, конечно. Все разрушалось десятилетиями. Если бы народ еще был верующий, если бы больше людей считало, что приоритет за духовным, а не за материальным, не с пикетами бы стояли «дайте нам музей», а говорили бы «верните нам храм Божий». Но Петербург — особый город конечно, со своим менталитетом. Слава Богу, что государство понимает — исторические долги надо возвращать. И это обнадеживает.

– Президент вообще интересуется старообрядчеством? Какое у вас осталось впечатление от встречи с ним?

— Я сейчас видел интерес с его стороны, со стороны его команды — Иванова, Кириенко, Володина. Заинтересованное, положительное отношение. Знаете, у нас не столь большой круг верующих, сколь большой круг сочувствующих. Церковь не очень большая, а круг сочувствующих все расширяется, слава Богу. Мы закончили возможностью посещения президентом нашей Рогожской, я пригласил его на открытие выставки 1 июня. Сказал, что постарается приехать.

Я его еще пытался завлечь к Агафье Лыковой, рассказал немного о ней, ее историю. У него еще манера такая, я начинаю что-то говорить, а он: «А в чем вопрос?» Я напрямую не могу сказать: «Вы бы туда слетали, познакомились, интересно было бы». Она написала письмо, говорит, передай Путину мою просьбу, чтобы ко мне приехали помощники. Я уже старая, мне надо молиться, а они бы помогли по хозяйству. Почему-то она считает, что я с ним, видимо, очень часто встречаюсь… Рассказал, что (губернатор Кемеровской области Аман) Тулеев ее опекает, даже козла ей сбросил с вертолета, чтобы ее козы плодились. И расплодились же, три козленка теперь. Он сразу: «Тулееву обязательно скажу, чтобы еще больше помогал».

– Не пытались уговорить принять старую веру?

— Нет, но наш богослужебный календарь подарил. Он открыл на дате нашей встречи, там указано, что надо вкушать пищу без масла, и говорит: «А я так сегодня и ел». Очень приятно стало. Это большой Церкви (РПЦ — ред.) большой, можно сказать, плюс, что наш президент соблюдает Великий пост, живет православной традицией.

Теги:
,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
В центре Красноярска построят старообрядческий храм
В центре Красноярска построят старообрядческий храм
Новостная служба "Православие и мир"

Церковь будет построена в новгородском стиле

Инстаграм калифорнийского пресвитера: зарубежная Русь, деревенская Америка и «протестантские старообрядцы»
Инстаграм калифорнийского пресвитера: зарубежная Русь, деревенская Америка и «протестантские старообрядцы»
Протоиерей Петр Перекрестов

Благословенная Калифорния в объективе русского священника

В Отделе внешних церковных связей обсудят вопросы взаимодействия со старообрядчеством
В Отделе внешних церковных связей обсудят вопросы взаимодействия со старообрядчеством
Новостная служба "Православие и мир"

Заседание комиссии состоится 18 ноября 2014 года, информирует Служба коммуникации ОВЦС. В повестке дня − рассмотрение отчета…

Благотворительный фонд
Логинов Руслан: Отправить рак в нокаут
Логинов Руслан: Отправить рак в нокаут
46% собрано / 93940 руб. осталось
Алла Гадяцкая: закрыть отверстие в межпредсердной перегородке
Алла Гадяцкая: закрыть отверстие в межпредсердной перегородке
90% собрано / 30050 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Российской певице Юлии Самойловой запрещен въезд на Украину на три года
Новостная служба "Православие и мир"

Самойлова должна была представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве

"
Помощник машиниста спас пассажира ценой собственной жизни в Ленобласти
Новостная служба "Православие и мир"

Сотрудник РЖД не дал пожилому мужчине погибнуть под колесами поезда, однако сам получил смертельную травму

"
Россияне разошлись во мнениях о начальной точке истории страны (опрос)
Новостная служба "Православие и мир"

36% говорят, что история России ведет отсчет «с незапамятных времен»

Все статьи автора
Статьи Дня
Вместе с машиной разбилась жизнь, а родные посоветовали меня «сдать»
Анна Маленко

Как удержать мужа, став инвалидом, и помочь другим своей силой духа

Постное письмо № 21. Хлеб или Крест
Архимандрит Савва (Мажуко)

«Мир стал комфортным, мы ищем удобства и легко предаем»

Как бандит по прозвищу «Семинарист» помогает людям обрести веру
Юлия Коминко

И для чего священник пишет православные детективы

самое читаемое

“Ой, и меня вот этим помажьте!”27,895

Никита Жуков: Врачей наказывают, если они не выписывают “фуфломицины”24,982

Почему не надо преследовать «Свидетелей Иеговы»17,677

Никуда поп не денется, отпоет…13,278

Нюта Федермессер: Когда я услышала, что говорят Познер и Литвинова, мне показалось, что мы сделали шаг вперед11,146

Мама ребенка с синдромом Дауна: «Не стесняйтесь своих детей!»8,991

“Аргумент Бетховена”, или От чего зависит право на жизнь8,405

Валерия Гай Германика: Я пришла к священнику и нашла путь к вечной жизни7,185

«Вы только не бросайте меня»6,037

Постное письмо № 20. Лишняя Пассия5,528

лучшие авторы

Новостная служба28,927

Священник Сергий Круглов27,895

Ксения Кнорре Дмитриева24,982

Сергей Худиев17,677

Протоиерей Димитрий Климов13,279

Нюта Федермессер11,146

Архимандрит Савва (Мажуко)10,241

Наталия Константинова8,991

Джон Кларк8,405

Юлия Орлова6,037

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть