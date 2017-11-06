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Митрополит Митрофан: Родину любит не тот, кто кричит патриотические лозунги

Источник: Горловская и Славянская епархия
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В день прославления Казанской иконы Божией Матери митрополит Горловский и Славянский Митрофан в сослужении духовенства города совершил Божественную литургию в Казанском храме Горловки. По окончании богослужения владыка обратился к горожанам с архипастырским словом.
Митрополит Митрофан: Родину любит не тот, кто кричит патриотические лозунги

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

С праздником вас, всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

Матерь Божия неоднократно проявляла Свою особую милость к нашему народу тогда, когда нам бывало особенно трудно. Казанская икона Матери Божией появилась после того, Иоанн Грозный завоевал Казанское ханство. Оно очень сильно досаждало границам Московского государства: постоянно были набеги, разоряли поселения, воровали людей — там был огромный невольничий рынок. Этому нужно было положить конец.

Когда в Казань пришла российская государственная власть, кто-то жил в язычестве, кто-то в каких-то других верованиях. Стояла задача как-то привести их к Богу. Сделать это человеческими усилиями очень сложно. Сколько бывает хороших и правильных слов сказано, но они не доходят до человеческого сердца!

На этой земле появилась Матерь Божия Своим Казанским образом и чудесами от него, необычайными явлениями, помощью людям, которые молились перед этой иконой. Она сделала очень много для того, чтобы люди, которые там живут, стали христианами, поменяли свою жизнь и по-другому на неё стали смотреть.

Эта икона сыграет ещё раз большую роль в истории государства Российского. XVI век, Смутное время. В Москве правит Лжедмитрий — марионетка, человек, которого поставили для того чтобы он изображал из себя правителя, — но реально управляют те люди, у которых есть деньги и планы на эту территорию.

Патриарх Гермоген заточён в темнице. Он передаёт послание, в котором призывает людей сплотиться вокруг исповедания своей православной веры и стать единым народом, который сможет эту смуту преодолеть. Князь Дмитрий Пожарский вместе с Казанской иконой и ополчением идёт в Москву и освобождает город от поляков и Лжедмитрия. В память этого устанавливается празднование в честь Казанской иконы Божией Матери, потому что именно вокруг этой святыни собрались люди.

С юридической точки зрения князь Димитрий Пожарский восстал против законных правителей, против законного государя, который находился в Москве и имел, как казалось, все права управлять народом. Князь собрал вокруг себя ополчение и пошёл освобождать город от его «правления». Пожарского называли изменником и предателем в то время, но сегодня он народный герой и ему воздвигают памятники.

На этом примере очень хорошо видно, что Родина — это не президент и не правительство, не большинство в Верховной Раде или любом другом парламенте. Родина — это земля, на которой мы живём, по которой мы ходим, которую мы любим, от которой мы никогда не сможем отказаться, как невозможно отказаться от родителей.

Любить Родину — это не значит любить какую-то партию, левую или правую, какого-то политика или правителя. Любить Родину — это любить ту землю, на которой ты живёшь, и делать всё для того, чтобы эта земля не разорялась, а процветала, чтобы жизнь на ней становилась лучше. Родину любит не тот, кто машет флагом или кричит патриотические лозунги, а тот, кто не ворует, не грабит, не обманывает, кто сострадает, помогает тем, кто рядом с ним, строит и созидает эту землю, а не разрушает, не делает её безжизненной пустыней.

В сегодняшний день мы искренне молимся Матери Божией, чтобы Она каждому из нас помогла по-настоящему любить своё Отечество, свой народ, свою землю, не унывать и не отчаиваться оттого, что мы тоже живём в смутное время, когда люди, которые называют себя правителями, разоряют страну и убивают народ. Это время не будет продолжаться долго.

История показывает, что периодически такое бывает — и бывает, как правило, тогда, когда для людей идеалом становится потребление, когда больше всего на свете они начинают любить себя, ставят во главу угла личные интересы и забывают о том, что человек должен жить не только для себя, но и приносить какие-то плоды для Бога и окружающих.

Дай Бог, чтобы мы осуждение тех, кто сегодня разоряет, разрушает и заслуживает осуждения, не переносили на то, что мы называем Родиной, своей родной землёй, потому что она также страдает. Страдают люди и по ту, и по эту сторону линии разграничения. Нам нужно молиться Богу, чтобы скорее всё это закончилось и пришли те люди, которые любят свою землю, хотят её созидать и украшать, на ней строить, которые хотят душу свою полагать за тех, кто живёт здесь, а не убивать их и разорять ради удовлетворения личных интересов, чтобы Господь нам таких людей послал, чтобы народ наш объединился, чтобы смута прекратилась.

Мы знаем, что Матерь Божия уже помогала в подобных ситуациях, и просим Её сделать это снова. Мы просим Её благословения и Покрова. Это нужно нам, это нужно нашей земле, чтобы мы могли не скорбеть и печалиться, а радоваться и гордиться той землёй, на которой мы живём, на которой жили наши предки и которая остаётся нашей Родиной, что бы с ней ни происходило сейчас.

Я всех вас от души поздравляю с праздником и призываю вас к искренней сердечной молитве Матери Божией о том, чтобы прекратилась смута и воцарился мир на нашей земле!

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