Митрополит Онуфрий: Нужно прекратить стрельбу на Донбассе в пасхальные дни

Великопостное обращение
Его Блаженства, Блаженнейшего Онуфрия,
Митрополита Киевского и всея Украины,
Предстоятеля Украинской Православной Церкви
с призывом к прекращению боевых действий во время праздника Воскресения Христова
В святые дни Страстной седмицы Святого Великого Поста, когда мы, православные христиане, вспоминаем и воспеваем страдания и искупительный подвиг Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и готовимся встретить Великий День Светлого Христова Воскресения, обращаюсь с почтеннейшей просьбой к нашему Украинскому Президенту Петру Алексеевичу Порошенко и Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину повлиять на ситуацию, которая сегодня сложилась на Донбасской земле, и сделать все, чтобы прекратить стрельбу на Праздник Пасхи Христовой и следующую Светлую неделю. А для всех пленных сделать духовную пасхальную акцию: «Открой дверь для священника».
Пусть Воскресший Христос, Который есть Бог мира, благословит и поможет всем, кто ищет мира.
Великая Пятница
14 апреля 2017 года
+Онуфрий
Митрополит Киевский и всея Украины,
Предстоятель Украинской Православной Церкви