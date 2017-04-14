Митрополит Онуфрий: Нужно прекратить стрельбу на Донбассе в пасхальные дни

14 апреля. ПРАВМИР. Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Онуфрий призвал прекратить боевые действия на Донбассе во время праздника Воскресения Христова и Светлой седмицы. Публикуем текст его обращения.

Великопостное обращение

Его Блаженства, Блаженнейшего Онуфрия,

Митрополита Киевского и всея Украины,

Предстоятеля Украинской Православной Церкви

с призывом к прекращению боевых действий во время праздника Воскресения Христова

В святые дни Страстной седмицы Святого Великого Поста, когда мы, православные христиане, вспоминаем и воспеваем страдания и искупительный подвиг Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и готовимся встретить Великий День Светлого Христова Воскресения, обращаюсь с почтеннейшей просьбой к нашему Украинскому Президенту Петру Алексеевичу Порошенко и Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину повлиять на ситуацию, которая сегодня сложилась на Донбасской земле, и сделать все, чтобы прекратить стрельбу на Праздник Пасхи Христовой и следующую Светлую неделю. А для всех пленных сделать духовную пасхальную акцию: «Открой дверь для священника».

Пусть Воскресший Христос, Который есть Бог мира, благословит и поможет всем, кто ищет мира.

Великая Пятница

14 апреля 2017 года

+Онуфрий

Митрополит Киевский и всея Украины,

Предстоятель Украинской Православной Церкви

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