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Младенца, который не умел плакать, вылечили врачи в Перми

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24 января. ПРАВМИР. Девочка с редким заболеванием попала на операционный стол к пермским врачам.
Младенца, который не умел плакать, вылечили врачи в Перми
Newborn baby is crying - selective focus

Ребенок мог ослепнуть из-за редкого заболевания. Новорожденная не могла плакать, как все дети. Слезы оставались в организме ребенка и накапливались, сообщает URA.ru.

Ребенку поставили диагноз дакриоцистит — врожденная аномалия развития слезных путей. При рождении у младенца в просвете носослезного канала остались элементы эмбриональной ткани, которая мешала оттоку жидкости из слезного мешка.

Помог ребенку молодой офтальмолог Александр Сухарев, который сделал операцию практически «вслепую», отмечают СМИ.

Дело в том, что на сегодняшний день не существует высокотехнологичного оборудования, которое могло бы решить проблему.

Прооперированная в двухнедельном возрасте девочка выписана и сейчас долечивается дома.

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