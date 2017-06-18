Млечный путь благочестия

Что означает слово "живые", как держать себя с достоинством, если хочется есть, и на что дают нам право наши дети. О дискуссии, взбодрившей интернет - архимандрит Савва (Мажуко).

«Коварный» шеф-редактор портала «Православие и мир» всегда найдёт, чем меня занять. Время от времени я получаю от него «подмётные письма» с просьбами высказаться. Стараюсь отбиваться и держать оборону, что удаётся не всегда. Однако последнее письмо меня просто «взорвало». Читаю и не верю своим глазам: не напишу ли я чего-нибудь по поводу грудного вскармливания? Конечно, прожив в монастыре двадцать два года, я должен ухватиться за редкую возможность поделиться с народом своим богатым опытом.

Выпустив пар иронии, дочитал письмо. А в нём ссылка на статью Алеси Лонской. Поначалу я хотел отделаться шуткой, но познакомившись с этим текстом, понял, что несмотря на свой монашеский сан, имею полное право на реплику, потому что, скорее всего, непреднамеренно, произошла очень опасная путаница в понятиях.

Автор отстаивает своё законное право быть живым в храме. Живая мама с живыми детками. Девочка повисла на Распятии, опрокинула вазу, подружилась с другой девочкой. Мама в положении, но она живой человек, ей хочется кушать, у неё могут внезапно возникнуть простые, но крайне неотложные человеческие потребности.

Это очень понятно и должно вызывать сочувствие, понимание и, безусловно, желание помочь. Поэтому так больно получать удары именно в церкви, где люди собираются вокруг Бога-Любви, где всё должно быть пропитано этой любовью и добротой. Но вместо доброты и понимания – неделикатный священник, сердитый дедушка, бесчувственная уборщица, которая, наверняка, сама мама и знает, каково это – носить под сердцем ребёночка и какие сюрпризы преподносит это состояние.

А в чём путаница и почему она опасна? Вопрос: с каких пор определение «живой» стало синонимом «невоспитанный» и «распущенный»? Грубый старичок, прямолинейный батюшка, категоричная уборщица – это продукт воспитания, в том числе и самовоспитания, а этот процесс длится всю жизнь и требует ежедневной заботы и упражнения. Положим, все эти люди отнюдь не столпы деликатности и такта. Подобные свойства важны в человеческом обществе. Воспитанный человек никому не хочет доставить неудобства, он должен чётко чувствовать «свои берега» и ту грань, где они соприкасаются с чужими.

Вы рожаете деток? Это святое. Но это не ставит вас в центр мира. Церковь – это не место, где рожают детей. И это не детский сад. И не школа. И не кружок по интересам. Не надо лукавить. Детей рожают в роддоме. В храме молятся. Это место, где у каждого должна быть возможность помолчать и остаться наедине с Богом. Если у вас есть малыш, это чудесно! Но это не даёт вам право превращать церковь в детский сад. И не только церковь.

Вы восхищаетесь своим ребёнком и хотите поделиться своим восторгом с другими. Есть святой эгоизм детей, но есть и детский эгоизм матерей, как и детская гордость матерей. Это нечто естественное и природное. Даже у кошки, принесшей котят в поведении появляется гордость, да не оскорбит никого это сравнение! Я восхищаюсь трудом матери, для меня это что-то невероятное. Но ребёнок у вас на руках ещё не даёт вам право «выплёскиваться из своих берегов» и забыть о воспитанности и хороших манерах. Ведь вы не пойдёте с грудничком на концерт Баха в консерваторию или на премьеру в Ленком, не так ли? А почему собственно? Ведь детей надо приобщать к высокому с нежного возраста.

Каждый нормальный человек любит деток. Даже самое чёрствое сердце оттаивает при виде карапузов, их улыбок, возни и потешной хлопотливости. Но поставьте себя на место того священника, перед которым вы принялись кормить малыша грудью. Кормящей маме уже не надо оставаться дамой, женщиной, она может теперь везде быть просто «бабой», у неё законный отпуск от человеческой культуры? Ребенок даёт право на распущенность? Ведь это именно распущенность. Не в смысле каких-либо плотских мыслей, а поведения человека несдержанного, неделикатного, «распустившего» свои эмоции, «вышедшего из берегов». У вас на руках ребёнок, и это делает вас королевой. Так оставайтесь королевой. Держите себя с достоинством.

Ответят: а как же себя держать с достоинством, когда хочется кушать или бежать в уборную?

А зачем вы пришли в церковь? Зачем вы привели с собой в храм малышей, не зная наверняка, если тут туалет, сколько продлится служба? Здесь мы касаемся очень деликатного вопроса о том, что делают в церкви маленькие дети. У меня есть своё мнение на этот счёт. Ребёнок не даёт вам право пренебрегать другими людьми. В храм ходят на молитву. Это требует сосредоточенности и собранности. Если у вас на руках беспокойный малыш, подождите, пока он вырастет или найдите подходящий для него день, час, да вы и сами знаете, у каждой женщины есть эта удивительная мудрость, когда и как можно принести ребёнка с «минимальными потерями».

И не надо никого шантажировать своими детьми. Может быть, эта фраза вызовет бурю эмоций, но, когда они улягутся, вы со мной согласитесь, если и не сейчас, то спустя годы, когда дети подрастут, и вы окажетесь в положении дедушки с палочкой на церковной скамейке.

Когда я жил в общине Тэзе, заметил у них при храме комнатку для мамочек с детками. Она изолирована от церкви, но там можно слушать службу. Это идеальный вариант. Но если в вашей общине нет возможности сделать такую комнату, чего уж тут обижаться? Ничего страшного. Подрастут малыши, окрепнут. Только никогда не путайте живость с распущенностью.

К сожалению, эту тенденцию я наблюдаю давно. Ребёнок нас восхищает, но у него тоже должно быть своё место, и на это место ему должны указывать родители. Я сам рос в многодетной семье и у меня довольно друзей с целыми «гроздьями» деток, но воспитанного ребёнка всегда заметишь, и его сдержанность не мешает ему быть живым. Ребёнок воспитанный, как и скромные и деликатные родители, восхищают ещё больше. Это и есть тот цветок культуры, который не растёт на «диких деревьях».