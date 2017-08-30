Мне очень хочется, чтобы учителям было приятно получать подарки 1 сентября

Директор благотворительного фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистякова - об акции «Дети вместо цветов».

Дорогие! Я внезапно увидела наш фонд ”Подари жизнь” в рекомендациях для перечисления пожертвований в рамках обмена цветов на детей.

Имею сказать следующее. Спасибо тем, кто нас рекомендует. Это означает, что есть желание помочь детям, больным раком. А дети, больные раком, нуждаются в помощи.

У меня есть две важные оговорки.

Подарок – это двухсторонее движение. Его должно быть приятно получить, и его должно быть приятно подарить.

Мне очень хочется, чтобы учителям было приятно получать подарки Первого сентября. Ведь подарок – это символ признания, уважения, симпатии. Если Вы думаете, что вашему учителю хотелось бы получить в подарок новый скелет для кабинета биологии, красивую модную авторучку для проставления пятёрок в журнал, сертификат в магазин товаров для дома – подарите ему все это. Если Вы не знаете, что именно порадует учителя, но очень хочется порадовать – цветы будут прекрасным универсальным символом Ваших чувств, особенно если Вы найдете слова, которые эти чувства выразят.

Мне очень хочется, чтобы Вам было приятно подарить учителям что-нибудь Первого сентября. Ведь если хочется подарить что-то учителю, значит все у Вас хорошо, и отношения сложились, и Вашему ребенку повезло с педагогом. Подарите своему учителю то, что лучше всего скажет о Вашей признательности, и то, что учителю будет, на Ваш взгляд, приятно.

Если Вы считаете, что немного благотворительности – это приятно, выбирайте в качестве подарка (а не вместо подарка :-) благотворительность. Благотворительность, помощь тем, кому она жизненно необходима, ощущение причастности к чему-то очень значимому – это тоже один из возможных подарков. Но не обязательно лучший. Потому что, если очень хочется в подарок голубую чашку, а получаешь набор для приготовления чудо-кексов, это приятно, но чашка-то… А кто-то хочет в подарок именно благотворительность и даже просит об этом.

Я хочу, чтобы подарки доставляли максимум взаимного удовольствия. Выбирайте подарки сами, как велит сердце, это лучший способ не ошибиться.

Хорошего праздника и удачных подарков!

Источник – Фейсбук Екатерины Чистяковой