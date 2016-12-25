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«У нас многие летали на этом самом ТУ-154» – журналисты вспоминают коллег

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25 декабря. ПРАВМИР. На борту разбившегося в Черном море лайнера было 9 журналистов. Это Дмитрий Рунков, Вадим Денисов, Александр Сойдов (1 канал), Михаил Лужецкий, Олег Пестов, Евгений Толстов (НТВ), Павел Обухов, Александр Суранов, Валерий Ржевский (Звезда). Коллеги вспоминают погибших.
«У нас многие летали на этом самом ТУ-154» – журналисты вспоминают коллег

О своих коллегах с телеканала “Звезда” Правмиру рассказал журналист Андрей Ковтуненко.

 Сашку Суранова знал лет 10 ещё по каналу РТР. Саша всегда был открытым парнем и таким, что называется «правдорубом». Но, пожалуй, главное его качество было – надёжность, на него всегда можно было рассчитывать на съемках, да и в жизни тоже. Он постоянно рассказывал про свою семью, очень любил жену и сына. Сашка женился в 2008 году, жена – Алена. 9 октября 2011 года у них родился сын – Константин. Вот про его семью я сейчас и думаю. Как мальчишке скажут, что папы больше нет и не будет.

Павел Обухов для меня просто Павлик. Молодой, энергичный, любознательный журналист, с которым я познакомился только в этом году на «Звезде». Я не помню его без широкой улыбки на устах и блеска в глазах. Он всегда рвался в бой, ему всё было в новинку и всё интересно, глаза у парня что называется «горели». Он хотел всё на себе испытать. Только недавно закончил педагогический институт, вроде даже с красным дипломом, писал диссертацию. Помню, как он отправился в школу экстремальной военной журналистики на сборы, и ходил по редакции, рассказывал, как их там гоняли военные. Мы, «старички», слушали и улыбались.

Недавно Павлик побывал на Северном полюсе, в Арктике, сходил в настоящий поход на Большом противолодочном корабле «Вице-адмирал Кулаков». Вернулся и рассказывал о своих впечатлениях, как впервые в живой природе увидал белого медведя. В этот поход по его просьбе, я составил ему список литературы, которую нужно почитать. Когда он вернулся из похода, доложил, что почти всё прочитал и потребовал составить ещё один список. Я пообещал, но не успел и уже не успею… Павлик, земля тебе пухом. Я тебя любил за твою открытость и юношескую непосредственность! Ты был немножко младше моего старшего сына. Жуть! Да, улыбка тебе очень была к лицу. Таким и запомню. Твой друг Андрей.

Журналист Первого канала Александр Лякин не раз летал на этом ТУ-154 Он передал Правмиру фотографию, которую когда-то сделал сам прямо из того самолета, и рассказал о своем погибшем коллеге:

-Очень скромный, не по журналистки застенчивый даже, Дима Рунков из Питера. На Первом почти два года. Хороший, открытый человек. На этом самом Ту-154 многие у нас в редакции летали. Я тоже. Сейчас вот представляю себя в том салоне.

samolet-tu

Продюсер НТВ Екатерина Смирнова, говоря о коллегах, сначала не находила слов от шока. Она вспоминает, что они были добрые, светлые люди и профессионалы своего дела.

-Когда я заходила в комнату операторов, чтобы поехать на съёмку, они всегда спрашивали, как дела. С Олегом и Женей последний раз мы приезжали к моему брату на съёмку, снимали сюжет про продуктовую корзину в разных городах России. Я честно всегда побаивалась операторов, которые прошли через горячие точки, и не знала, как можно ими командовать, указывать, что снимать и как. По сравнению с ними я просто “зеленая” девочка-продюсер.  В тот раз они все сняли прекрасно.  С ними всегда было безумно интересно общаться, Женя вообще был похож на Фёдора Конюхова, он с длинной объемной бородой ходил и летом и зимой, путешествовал часто. Олег всегда ходил в костюме, в рубашечке, никаких спортивных штанов, приветливый.

Не могу до сих пор осознать, что зайдя в комнату к любимым операторам, не увижу Олега и Женю, не смогу обсудить предстоящие съёмки, посмеяться вновь над тем, что нас отправили на другой конец Москвы в час пик. Классные ребята, ну вот правда, сколько они проработали на Украине, в Сирии, столько раз уберегала их судьба, но не в этот… Нам всем будет очень не хватать ребят, пусть держаться родные и близкие

Фото самолета. Его снял Евгений Толстов перед полетом

Фото самолета. Снимок сделал Евгений Толстов перед полетом

В социальных сетях коллеги вспоминают погибших журналистов.

– На борту упавшего самолета были мои коллеги – журналисты … очень грустное утро… RIP, – написал в Твиттер Андрей Малахов.

– Женя…Олег… Я не верю и не могу пока даже думать о вас в прошедшем времени, – пишет журналист Рен-ТВ Георгий Гривенный.

Сам Гривенный рассказал Правмиру о коллегах:

– Когда мне говорили в координации, что оператором на съёмку со мной поедет Олег Пестов, я всегда улыбался: и внешне, и внутренне. Мне становилось как-то спокойнее на душе, потому что Олег – человек надёжный, спокойный и даже внешне флегматичный, но при этом – на всё происходящее реагирующий быстро, ничего не пропускающий мимо своего объектива. Картинка у него всегда «звенела», он готов был подписаться на любой «кипиш», с неизменно-невозмутимым выражением лица. Однажды мы поехали снимать наводнение и мне приспичило записать стенд-ап (появление моего лица в кадре), прямо в лодке посреди огромного разлива. Лодчонка была маленькая, но со своими двумя метрами роста туда полез вообще без разговоров, Женя Толстов, его верный «оруженосец», снимал нас с берега. Потом смотрели фотки и смеялись. Ещё мы с ним лазили в урановый рудник в Забайкалье, летали в Ливан и Сирию, много где ещё были. Он рассказывал, как растут его сыновья: запомнилась история, как они однажды поругались между собой, и стали общаться записками, передавая их с верхнего этажа двухъярусной кровати на нижний.

У младшего сына Олега сегодня – день рожденья… А сам Олег всего неделю назад поздравлял меня с моим ДР, и мне было очень приятно. Как всегда, когда я когда-либо пересекался с Олегом Пестовым. Про Женю Толстова я хочу сказать одно: это крайне несправедливо!!! Несколько лет назад он победил рак, смог вернуться к работе и нормальной жизни после тяжелой болезни, и вот так погибнуть в каком-то 33-летнем «воздушном ведре», которое Минобороны до сих пор почему-то выпускает в полёты со своими сотрудниками и приглашенными. Женька был человеком высоких технических познаний, который меня порой поражали. Снимаем сюжет про водный транспорт: он рассказывает со всеми подробностями про советские ещё «Ракеты» и «Метеоры». Снимаем сюжет про строительство железнодорожной ветки: он читает «лекцию» про ширину насыпи и качество рельсов, да так, что стоящий рядом куратор от РЖД», спрашивает: «А Вы по образованию случайно не железнодорожник?». А еще он отпустил бороду и, встречая его, мне почему-то постоянно вспоминался Дед Мороз – даже летом! Такой же мудрый и добрый.

Мишу Лужецкого я знал мало, но запомнил его старательность и желание сделать свою работу максимально качественно. Знакомые говорят, что недавно купил квартиру, у него была невеста, были большие планы на жизнь. Как у всех остальных людей, моих коллег, и замечательных артистов, у главного военного музыканта страны Валерия Халилова, и удивительно смелой женщины-благотворителя Доктора Лизы, летевшими этим злополучным рейсом….Но кто-то или что-то распорядилось иначе…. Не знаю, сможем ли мы это когда-нибудь понять и принять….

Ту-154 Минобороны России, следовавший из Сочи в Латакию, исчез с экранов радаров рано утром в воскресенье. Позже стало известно, что самолет упал в Черном море. На борту находились 92 человека. Обломки разлетелись вдоль побережья, они находятся на глубине от 50 до 100 метров.

1-kanal

zvezda

ntv

Евгений Толстов

Евгений Толстов

Павел Обухов

Павел Обухов

Олег Пестов

Олег Пестов

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