«У нас многие летали на этом самом ТУ-154» – журналисты вспоминают коллег

25 декабря. ПРАВМИР. На борту разбившегося в Черном море лайнера было 9 журналистов. Это Дмитрий Рунков, Вадим Денисов, Александр Сойдов (1 канал), Михаил Лужецкий, Олег Пестов, Евгений Толстов (НТВ), Павел Обухов, Александр Суранов, Валерий Ржевский (Звезда). Коллеги вспоминают погибших.

О своих коллегах с телеканала “Звезда” Правмиру рассказал журналист Андрей Ковтуненко.

– Сашку Суранова знал лет 10 ещё по каналу РТР. Саша всегда был открытым парнем и таким, что называется «правдорубом». Но, пожалуй, главное его качество было – надёжность, на него всегда можно было рассчитывать на съемках, да и в жизни тоже. Он постоянно рассказывал про свою семью, очень любил жену и сына. Сашка женился в 2008 году, жена – Алена. 9 октября 2011 года у них родился сын – Константин. Вот про его семью я сейчас и думаю. Как мальчишке скажут, что папы больше нет и не будет.

Павел Обухов для меня просто Павлик. Молодой, энергичный, любознательный журналист, с которым я познакомился только в этом году на «Звезде». Я не помню его без широкой улыбки на устах и блеска в глазах. Он всегда рвался в бой, ему всё было в новинку и всё интересно, глаза у парня что называется «горели». Он хотел всё на себе испытать. Только недавно закончил педагогический институт, вроде даже с красным дипломом, писал диссертацию. Помню, как он отправился в школу экстремальной военной журналистики на сборы, и ходил по редакции, рассказывал, как их там гоняли военные. Мы, «старички», слушали и улыбались.

Недавно Павлик побывал на Северном полюсе, в Арктике, сходил в настоящий поход на Большом противолодочном корабле «Вице-адмирал Кулаков». Вернулся и рассказывал о своих впечатлениях, как впервые в живой природе увидал белого медведя. В этот поход по его просьбе, я составил ему список литературы, которую нужно почитать. Когда он вернулся из похода, доложил, что почти всё прочитал и потребовал составить ещё один список. Я пообещал, но не успел и уже не успею… Павлик, земля тебе пухом. Я тебя любил за твою открытость и юношескую непосредственность! Ты был немножко младше моего старшего сына. Жуть! Да, улыбка тебе очень была к лицу. Таким и запомню. Твой друг Андрей.

Журналист Первого канала Александр Лякин не раз летал на этом ТУ-154 Он передал Правмиру фотографию, которую когда-то сделал сам прямо из того самолета, и рассказал о своем погибшем коллеге:

-Очень скромный, не по журналистки застенчивый даже, Дима Рунков из Питера. На Первом почти два года. Хороший, открытый человек. На этом самом Ту-154 многие у нас в редакции летали. Я тоже. Сейчас вот представляю себя в том салоне.

Продюсер НТВ Екатерина Смирнова, говоря о коллегах, сначала не находила слов от шока. Она вспоминает, что они были добрые, светлые люди и профессионалы своего дела.

-Когда я заходила в комнату операторов, чтобы поехать на съёмку, они всегда спрашивали, как дела. С Олегом и Женей последний раз мы приезжали к моему брату на съёмку, снимали сюжет про продуктовую корзину в разных городах России. Я честно всегда побаивалась операторов, которые прошли через горячие точки, и не знала, как можно ими командовать, указывать, что снимать и как. По сравнению с ними я просто “зеленая” девочка-продюсер. В тот раз они все сняли прекрасно. С ними всегда было безумно интересно общаться, Женя вообще был похож на Фёдора Конюхова, он с длинной объемной бородой ходил и летом и зимой, путешествовал часто. Олег всегда ходил в костюме, в рубашечке, никаких спортивных штанов, приветливый.

Не могу до сих пор осознать, что зайдя в комнату к любимым операторам, не увижу Олега и Женю, не смогу обсудить предстоящие съёмки, посмеяться вновь над тем, что нас отправили на другой конец Москвы в час пик. Классные ребята, ну вот правда, сколько они проработали на Украине, в Сирии, столько раз уберегала их судьба, но не в этот… Нам всем будет очень не хватать ребят, пусть держаться родные и близкие

В социальных сетях коллеги вспоминают погибших журналистов.

– На борту упавшего самолета были мои коллеги – журналисты … очень грустное утро… RIP, – написал в Твиттер Андрей Малахов.

– Женя…Олег… Я не верю и не могу пока даже думать о вас в прошедшем времени, – пишет журналист Рен-ТВ Георгий Гривенный.

Сам Гривенный рассказал Правмиру о коллегах:

– Когда мне говорили в координации, что оператором на съёмку со мной поедет Олег Пестов, я всегда улыбался: и внешне, и внутренне. Мне становилось как-то спокойнее на душе, потому что Олег – человек надёжный, спокойный и даже внешне флегматичный, но при этом – на всё происходящее реагирующий быстро, ничего не пропускающий мимо своего объектива. Картинка у него всегда «звенела», он готов был подписаться на любой «кипиш», с неизменно-невозмутимым выражением лица. Однажды мы поехали снимать наводнение и мне приспичило записать стенд-ап (появление моего лица в кадре), прямо в лодке посреди огромного разлива. Лодчонка была маленькая, но со своими двумя метрами роста туда полез вообще без разговоров, Женя Толстов, его верный «оруженосец», снимал нас с берега. Потом смотрели фотки и смеялись. Ещё мы с ним лазили в урановый рудник в Забайкалье, летали в Ливан и Сирию, много где ещё были. Он рассказывал, как растут его сыновья: запомнилась история, как они однажды поругались между собой, и стали общаться записками, передавая их с верхнего этажа двухъярусной кровати на нижний.

У младшего сына Олега сегодня – день рожденья… А сам Олег всего неделю назад поздравлял меня с моим ДР, и мне было очень приятно. Как всегда, когда я когда-либо пересекался с Олегом Пестовым. Про Женю Толстова я хочу сказать одно: это крайне несправедливо!!! Несколько лет назад он победил рак, смог вернуться к работе и нормальной жизни после тяжелой болезни, и вот так погибнуть в каком-то 33-летнем «воздушном ведре», которое Минобороны до сих пор почему-то выпускает в полёты со своими сотрудниками и приглашенными. Женька был человеком высоких технических познаний, который меня порой поражали. Снимаем сюжет про водный транспорт: он рассказывает со всеми подробностями про советские ещё «Ракеты» и «Метеоры». Снимаем сюжет про строительство железнодорожной ветки: он читает «лекцию» про ширину насыпи и качество рельсов, да так, что стоящий рядом куратор от РЖД», спрашивает: «А Вы по образованию случайно не железнодорожник?». А еще он отпустил бороду и, встречая его, мне почему-то постоянно вспоминался Дед Мороз – даже летом! Такой же мудрый и добрый.

Мишу Лужецкого я знал мало, но запомнил его старательность и желание сделать свою работу максимально качественно. Знакомые говорят, что недавно купил квартиру, у него была невеста, были большие планы на жизнь. Как у всех остальных людей, моих коллег, и замечательных артистов, у главного военного музыканта страны Валерия Халилова, и удивительно смелой женщины-благотворителя Доктора Лизы, летевшими этим злополучным рейсом….Но кто-то или что-то распорядилось иначе…. Не знаю, сможем ли мы это когда-нибудь понять и принять….