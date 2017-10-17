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Мобильный путеводитель по церквям и храмам Москвы станет доступен в ноябре

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17 октября. ПРАВМИР. Мобильное приложение с информацией обо всех религиозных организациях Москвы, появится в ноябре 2017 года.
Мобильный путеводитель по церквям и храмам Москвы станет доступен в ноябре
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Об этом порталу Москва 24 сообщил председатель комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций Мосгордумы Антон Палеев.

“Приложение будет доступно на всех платформах: на Android появится сразу, на iOS – через пару недель после этого. Оно будет бесплатным для жителей Москвы, для приезжих, для туристов”, – рассказал он.

Сервис будет содержать данные о храмах и религиозных учреждениях всех конфессий, которые представлены в Москве. С его помощью можно будет узнать название и местонахождение объекта, график его работы, а также интересные факты о нем.

“Там будет информация о специализированных магазинах, ресторанах, меню которых отвечает требованиям той или иной веры. То есть все, что связано с той или иной конфессией”, – уточнил Палеев.

Он также рассказал, что приложение снабдят большим количеством фотографий.

“Например, русское церковное зодчество всегда привлекало туристов. В приложении будет много фотографий – поэтому приезжим будет легче найти церковь или храм. Но и не только: там будет информация о специализированных магазинах, ресторанах, меню которых отвечает требованиям той или иной веры. То есть всё, что связано с той или иной конфессией”, – сообщил Палеев.

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