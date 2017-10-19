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Могли бы вы стать одноклассником Пушкина?

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19 октября - Всероссийский день лицеиста. Его отмечают в память об открытии в 1811 году Императорского Царскосельского лицея, в котором учился Александр Пушкин. Могли бы вы стать одноклассником Пушкина? Проверьте с помощью теста.
Могли бы вы стать одноклассником Пушкина?

1. Для начала важно не проспать. Во сколько у лицеистов подъем?

 
 
 

Вопрос 1 из 9

2. Кстати, если пока не освоились с расписанием, спросите у Пушкина. В какую комнату пойдете его искать?

 
 
 

Вопрос 2 из 9

3. Теперь надевайте форму и собирайтесь на занятия. Какого цвета мундир?

 
 
 

Вопрос 3 из 9

4. Вы на уроке. Слушайте внимательно и отвечайте на вопросы. Какую оценку в Лицее лучше не получать?

 
 
 

Вопрос 4 из 9

5. А если будете плохо себя вести, вас накажут. Как именно?

 
 
 

Вопрос 5 из 9

6. Сегодня 19 октября. Сколько еще ждать каникул?

 
 
 

Вопрос 6 из 9

7. Есть кое-что, что вы должны знать, даже если разбудят ночью. Девиз Лицея?

 
 
 

Вопрос 7 из 9

8. Что, согласно традиции, вам надо будет сделать, когда вы окончите выпускной класс?

 
 
 

Вопрос 8 из 9

9. Кстати, как называли первых выпускников Лицея?

 
 
 

Вопрос 9 из 9


 

 

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