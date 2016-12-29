Молитва в новогоднюю ночь: список храмов

В этом году Новый год приходится на воскресенье, поэтому желающим помолиться можно не беспокоиться – во всех храмах в субботу вечером и воскресенье утром будут совершаться службы – Всенощное бдение и Божественная Литургия. Если же вы хотите помолиться именно ночью или поучаствовать накануне Нового года в Новогоднем молебне, «Правмир» составил список храмов Москвы и Санкт-Петербурга, в которых 31 декабря и 1 января пройдут такие богослужения. Список составлен на основе информации, размещенной на сайтах приходов, но редакция рекомендует заранее позвонить в выбранный храм на случай изменения времени богослужений.

Москва Храм Христа Спасителя 19.00. Новогодний Патриарший молебен. Сретенский монастырь ул. Б. Лубянка, д. 19, к. 1 23.00. Новогодний молебен. 00.00. Божественная Литургия. Подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры 2-й Троицкий переулок, д. 6а, стр. 9 00.00. Божественная Литургия. Храм мученицы Татианы при МГУ ул. Большая Никитская, д. 1 15.00. Новогодний молебен. Храм «Большое Вознесение» у Никитских ворот ул. Большая Никитская, д. 36 18.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен. Храм Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках Софийская набережная, д. 32 21.00. Всенощное бдение. Часы. Литургия. Высоко–Петровский монастырь ул. Петровка, д. 28 20.00. Новогодний молебен. 23.30. Часы. Исповедь. 00.00. Божественная Литургия. Свято-Данилов монастырь Даниловский вал, д. 22 17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен. Новоспасский монастырь Крестьянская площадь, д. 10 17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен. 23.30. Божественная Литургия. Донской ставропигиальный мужской монастырь Донская пл., 1-3 17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен. 00.00. Божественная Литургия (Большой собор). Покровский собор в Измайлово Серебряный остров, д. 1, стр. 1 00.00. Часы, Божественная Литургия. Храм Преподобных Зосимы и Савватия в Гольянове ул. Байкальская, д. 37а 17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен. Храм Рождества Христова в Измайлово Измайловский пр., 28 19.00. Новогодний молебен. Храм святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке ул. Маросейка, д. 14/2, стр. 3 16.00. Новогодний молебен. 23.30. Исповедь. Часы. 00.00. Божественная Литургия. Зачатьевский монастырь 2-й Зачатьевский пер., 2 00.00. Божественная Литургия. Храм святителя Филиппа в Мещанской слободе ул. Гиляровского, д. 35 17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен. Храм в честь иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской слободе 2-й Крестовский пер., 17 17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен. Покровский ставропигиальный женский монастырь у Покровской заставы ул. Таганская, д. 58 16.45. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе Новоясеневский пр-т, 42 17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен. 23.00. Молебное пение о заблудших с Акафистом муч. Вонифатию. 00.00 Часы. Исповедь. Божественная Литургия. Храм Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке 1-й Тружеников переулок, 8 17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен. Храм Святой Троицы в Хохлах Хохловский пер., д. 12 23.30. Вечерня. Утреня. 00.00. Часы. Божественная Литургия. Новогодний молебен. Храм Троицы Живоначальной в Останкине ул. 1-я Останкинская, д. 7, стр. 2 16.45. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен. Патриаршее подворье Свято-Успенского Старицкого монастыря, храм Свт. Иова, Патриарха Московского и всея Руси Можайское шоссе, вл. 54 18.00. Молебен перед началом Нового года. Храм Казанской Песчанской иконы Божией Матери в Измайлово 9-я Парковая, д. 4а 16.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен. 00.00. Часы. Божественная литургия. Храм преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках Крапивенский пер., 4, стр. 2 23.00. Новогодний молебен. Исповедь. 00.00. Часы. Божественная литургия. Храм преподобного Марона Пустынника Сирийского ул. Б. Якиманка, 32, стр. 2 00.00. Божественная Литургия. Храм иконы Божией Матери «Знамение» в Ховрино ул. Фестивальная, 77а 23.00. Молебен с акафистом мученику Вонифатию. 00.00. Божественная Литургия. Храм преподобной Евфросинии Великой княгини Московской Нахимовский пр-т, д. 8 17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен. 00.00. Божественная Литургия Храм Иверской иконы Божией Матери на Всполье ул. Б. Ордынка, д. 39 17.00 Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен. Храм иконы Божией Матери «Троеручица» в Орехово-Борисово Каширское шоссе, вл. 63, корп. 2 17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен. Храм Преображения Господня в Тушине Волоколамское шоссе, д. 128 16.30. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен. Храм сщмч. Климента папы Римского ул. Пятницкая, д. 26, стр. 1 15.30. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен. Подворье Православной Церкви Чешских земель и Словакии, Храм Святителя Николая в Котельниках 1-й Котельнический пер., д. 8 22.30. Часы. Божественная Литургия. Храм Преподобного Сергия Радонежского в Солнцево ул. Богданова, 21 16.00. Новогодний молебен. Храм святого праведного Иоанна Русского в Кунцеве ул. Ярцевская, 1а 19.00. Новогодний молебен. Храм Рождества Иоанна Предтечи на Пресне Малый Предтеченский переулок, д. 2 17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен. Храм Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине Алтуфьевское шоссе, стр. 4 17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен. Храм пророка Илии (Крестовоздвижения) в Черкизове ул. Б. Черкизовская, д. 17 00.00. Ночная Божественная Литургия. Храмовый комплекс преп. Сергия Радонежского на Рязанке ул. Окская, д. 17 17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен. Храм священномученика Антипы на Колымажном дворе Колымажный пер., д. 8/4, стр. 1 22.00. Всенощное бдение. Божественная Литургия. Храм иконы Божией Матери «Скоропослушница» на Ходынском поле ул. Маршала Рыбалко, д. 8, корпус 2 17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен. Храм преподобного Сергия Радонежского в Бусинове ул. Ижорская, д. 1 15.00. Новогодний молебен. Храм Успения Пресвятой Богородицы в Косино ул. Б. Косинская, 29 17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен. Храм Великомученика Димитрия Солунского на Благуше ул. Ибрагимова, 6а 16.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен. Патриаршее подворье, Николо-Перервинская обитель ул. Шоссейная, 82 23.00. Акафист с каноном Пресвятой Богородице. Божественная Литургия. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове ул. Заповедная, 52а 18.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен. Храм в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» ул. Б. Ордынка, 20 18.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен. Храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке Брюсов пер., 15/2 18.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен. 00.00. Божественная Литургия. Храм Архангела Михаила в Тропарево просп. Вернадского, д. 90 22.00. Утреня. Божественная Литургия. Храм преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной Краснопресненская набережная, 14 17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке ул. Красноармейская, 2, стр. 2г 22.00. Всенощное бдение. 00.00. Божественная Литургия. Храм святителя Николая в Хамовниках ул. Льва Толстого, вл. 2 17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен. Санкт-Петербург Санкт-Петербургское подворье монастыря Оптина пустынь ВО, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 27/2 16.50. 9-й час. Всенощное бдение (исповедь с 17.15). 23.45. Новогодний молебен. 00.15. Божественная Литургия, ночная. Феодоровский собор ул. Миргородская, д. 1-В, литер А 20.00. Новогодний молебен. 00.00. Божественная Литургия. Храм Преображения Господня в Лигово ул. Добровольцев, д. 32 17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Рыбацком Рыбацкий пр., 12 00.00. Божественная Литургия. Храм святых равноапостольных Константина и Елены ул. Доблести, д. 24, к. 3 17.00. Великая вечерня. Новогодний молебен. Храм во имя Святого Великомученика Георгия Победоносца пр-т Славы, 45 00.00. Божественная Литургия. Новогодний молебен. Храм Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове Каменноостровский пр-т, 83 23.30. Новогодний молебен. 00.00. Божественная Литургия. Храм святой великомученицы Анастасии наб. Лейтенанта Шмидта, 39 22.00. Всенощное бдение. 00.00 Божественная Литургия. Подготовила Мария Строганова