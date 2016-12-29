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Молитва в новогоднюю ночь: список храмов

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В этом году Новый год приходится на воскресенье, поэтому желающим помолиться можно не беспокоиться – во всех храмах в субботу вечером и воскресенье утром будут совершаться службы – Всенощное бдение и Божественная Литургия. Если же вы хотите помолиться именно ночью или поучаствовать накануне Нового года в Новогоднем молебне, «Правмир» составил список храмов Москвы и Санкт-Петербурга, в которых 31 декабря и 1 января пройдут такие богослужения. Список составлен на основе информации, размещенной на сайтах приходов, но редакция рекомендует заранее позвонить в выбранный храм на случай изменения времени богослужений.
Молитва в новогоднюю ночь: список храмов
Фото: patriarchia.ru

Москва

Храм Христа Спасителя

19.00. Новогодний Патриарший молебен.

Храм Христа Спасителя. Фото: patriarchia.ru

Храм Христа Спасителя. Фото: patriarchia.ru

Сретенский монастырь

ул. Б. Лубянка, д. 19, к. 1

23.00. Новогодний молебен.

00.00. Божественная Литургия.

Подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры

2-й Троицкий переулок, д. 6а, стр. 9

00.00. Божественная Литургия.

Храм мученицы Татианы при МГУ

ул. Большая Никитская, д. 1

15.00. Новогодний молебен.

Храм «Большое Вознесение» у Никитских ворот

ул. Большая Никитская, д. 36

18.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.

Храм Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках

Софийская набережная, д. 32

21.00. Всенощное бдение. Часы. Литургия.

ВысокоПетровский монастырь

ул. Петровка, д. 28

20.00. Новогодний молебен.

23.30. Часы. Исповедь.

00.00. Божественная Литургия.

Высоко-Петровский монастырь. Фото: vpmon.ru

Высоко-Петровский монастырь. Фото: vpmon.ru

Свято-Данилов монастырь

Даниловский вал, д. 22

17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.

Новоспасский монастырь

Крестьянская площадь, д. 10

17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.

23.30. Божественная Литургия.

Донской ставропигиальный мужской монастырь

Донская пл., 1-3

17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.

00.00. Божественная Литургия (Большой собор).

Покровский собор в Измайлово

Серебряный остров, д. 1, стр. 1

00.00. Часы, Божественная Литургия.

Измайлово. Фото: instagram / endrush

Измайлово. Фото: instagram / endrush

Храм Преподобных Зосимы и Савватия в Гольянове

ул. Байкальская, д. 37а

17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.

Храм Рождества Христова в Измайлово

Измайловский пр., 28

19.00. Новогодний молебен.

Храм святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке

ул. Маросейка, д. 14/2, стр. 3

16.00. Новогодний молебен.

23.30. Исповедь. Часы.

00.00. Божественная Литургия.

Зачатьевский монастырь

2-й Зачатьевский пер., 2

00.00. Божественная Литургия.

Зачатьевский монастырь. Фото: anashina.com

Зачатьевский монастырь. Фото: anashina.com

Храм святителя Филиппа в Мещанской слободе

ул. Гиляровского, д. 35

17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.

Храм в честь иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской слободе

2-й Крестовский пер., 17

17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.

Покровский ставропигиальный женский монастырь у Покровской заставы

ул. Таганская, д. 58

16.45. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе

Новоясеневский пр-т, 42

17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.

23.00. Молебное пение о заблудших с Акафистом муч. Вонифатию.

00.00 Часы. Исповедь. Божественная Литургия.

Храм Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке

1-й Тружеников переулок, 8

17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.

Храм Святой Троицы в Хохлах

Хохловский пер., д. 12

23.30. Вечерня. Утреня.

00.00. Часы. Божественная Литургия. Новогодний молебен.

Храм Святой Живоначальной Троицы в Хохлах. Фото: instagram / voffka_u

Храм Святой Живоначальной Троицы в Хохлах. Фото: instagram / voffka_u

Храм Троицы Живоначальной в Останкине

ул. 1-я Останкинская, д. 7, стр. 2

16.45. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.

Патриаршее подворье Свято-Успенского Старицкого монастыря, храм Свт. Иова, Патриарха Московского и всея Руси

Можайское шоссе, вл. 54

18.00. Молебен перед началом Нового года.

Храм Казанской Песчанской иконы Божией Матери в Измайлово

9-я Парковая, д. 4а

16.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.

00.00. Часы. Божественная литургия.

Храм преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках

Крапивенский пер., 4, стр. 2

23.00. Новогодний молебен. Исповедь.

00.00. Часы. Божественная литургия.

Фото: Facebook/Krapivniki Ru

Фото: Facebook/Krapivniki Ru

Храм преподобного Марона Пустынника Сирийского

ул. Б. Якиманка, 32, стр. 2

00.00. Божественная Литургия.

Храм иконы Божией Матери «Знамение» в Ховрино

ул. Фестивальная, 77а

23.00. Молебен с акафистом мученику Вонифатию.

00.00. Божественная Литургия.

Храм преподобной Евфросинии Великой княгини Московской

Нахимовский пр-т, д. 8

17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.

00.00. Божественная Литургия

Храм Иверской иконы Божией Матери на Всполье

ул. Б. Ордынка, д. 39

17.00 Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.

Фото: instagram/ustits_r

Фото: instagram/ustits_r

Храм иконы Божией Матери «Троеручица» в Орехово-Борисово

Каширское шоссе, вл. 63, корп. 2

17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.

Храм Преображения Господня в Тушине

Волоколамское шоссе, д. 128

16.30. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.

Храм сщмч. Климента папы Римского

ул. Пятницкая, д. 26, стр. 1

15.30. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.

Подворье Православной Церкви Чешских земель и Словакии, Храм Святителя Николая в Котельниках

1-й Котельнический пер., д. 8

22.30. Часы. Божественная Литургия.

Храм Преподобного Сергия Радонежского в Солнцево

ул. Богданова, 21

16.00. Новогодний молебен.

Храм святого праведного Иоанна Русского в Кунцеве

ул. Ярцевская, 1а

19.00. Новогодний молебен.

Храм Рождества Иоанна Предтечи на Пресне

Малый Предтеченский переулок, д. 2

17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине

Алтуфьевское шоссе, стр. 4

17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.

Храм пророка Илии (Крестовоздвижения) в Черкизове

ул. Б. Черкизовская, д. 17

00.00. Ночная Божественная Литургия.

Храмовый комплекс преп. Сергия Радонежского на Рязанке

ул. Окская, д. 17

17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.

Храм священномученика Антипы на Колымажном дворе

Колымажный пер., д. 8/4, стр. 1

22.00. Всенощное бдение. Божественная Литургия.

Храм иконы Божией Матери «Скоропослушница» на Ходынском поле

ул. Маршала Рыбалко, д. 8, корпус 2

17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.

Храм преподобного Сергия Радонежского в Бусинове

ул. Ижорская, д. 1

15.00. Новогодний молебен.

Храм Преподобного Сергия Радонежского в Бусинове

Храм Преподобного Сергия Радонежского в Бусинове

Храм Успения Пресвятой Богородицы в Косино

ул. Б. Косинская, 29

17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.

Храм Великомученика Димитрия Солунского на Благуше

ул. Ибрагимова, 6а

16.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.

Патриаршее подворье, Николо-Перервинская обитель

ул. Шоссейная, 82

23.00. Акафист с каноном Пресвятой Богородице. Божественная Литургия.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове

ул. Заповедная, 52а

18.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.

Храм в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость»

ул. Б. Ордынка, 20

18.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.

Храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке

Брюсов пер., 15/2

18.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.

00.00. Божественная Литургия.

Храм Архангела Михаила в Тропарево

просп. Вернадского, д. 90

22.00. Утреня. Божественная Литургия.

Храм Архангела Михаила в Тропарево. Фото: serafim.com.ru

Храм Архангела Михаила в Тропарево. Фото: serafim.com.ru

Храм преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной

Краснопресненская набережная, 14

17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке

ул. Красноармейская, 2, стр. 2г

22.00. Всенощное бдение.

00.00. Божественная Литургия.

Храм святителя Николая в Хамовниках

ул. Льва Толстого, вл. 2

17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.

Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское подворье монастыря Оптина пустынь

ВО, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 27/2

16.50. 9-й час. Всенощное бдение (исповедь с 17.15).

23.45. Новогодний молебен.

00.15. Божественная Литургия, ночная.

Санкт-Петербургское подворье монастыря Оптина пустынь. Фото: spb.optina.ru

Санкт-Петербургское подворье монастыря Оптина пустынь. Фото: spb.optina.ru

Феодоровский собор

ул. Миргородская, д. 1-В, литер А

20.00. Новогодний молебен.

00.00. Божественная Литургия.

Храм Преображения Господня в Лигово

ул. Добровольцев, д. 32

17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Рыбацком

Рыбацкий пр., 12

00.00. Божественная Литургия.

Храм святых равноапостольных Константина и Елены

ул. Доблести, д. 24, к. 3

17.00. Великая вечерня. Новогодний молебен.

Храм во имя Святого Великомученика Георгия Победоносца

пр-т Славы, 45

00.00. Божественная Литургия. Новогодний молебен.

Храм Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове

Каменноостровский пр-т, 83

23.30. Новогодний молебен.

00.00. Божественная Литургия.

Храм Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове. Фото: Роман Львов

Храм Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове. Фото: Роман Львов

Храм святой великомученицы Анастасии

наб. Лейтенанта Шмидта, 39

22.00. Всенощное бдение.

00.00 Божественная Литургия.

Подготовила Мария Строганова

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