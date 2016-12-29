Молитва в новогоднюю ночь: список храмов

Москва
Храм Христа Спасителя
19.00. Новогодний Патриарший молебен.
Сретенский монастырь
ул. Б. Лубянка, д. 19, к. 1
23.00. Новогодний молебен.
00.00. Божественная Литургия.
Подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры
2-й Троицкий переулок, д. 6а, стр. 9
00.00. Божественная Литургия.
Храм мученицы Татианы при МГУ
ул. Большая Никитская, д. 1
15.00. Новогодний молебен.
Храм «Большое Вознесение» у Никитских ворот
ул. Большая Никитская, д. 36
18.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.
Храм Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках
Софийская набережная, д. 32
21.00. Всенощное бдение. Часы. Литургия.
Высоко–Петровский монастырь
ул. Петровка, д. 28
20.00. Новогодний молебен.
23.30. Часы. Исповедь.
00.00. Божественная Литургия.
Свято-Данилов монастырь
Даниловский вал, д. 22
17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.
Новоспасский монастырь
Крестьянская площадь, д. 10
17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.
23.30. Божественная Литургия.
Донской ставропигиальный мужской монастырь
Донская пл., 1-3
17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.
00.00. Божественная Литургия (Большой собор).
Покровский собор в Измайлово
Серебряный остров, д. 1, стр. 1
00.00. Часы, Божественная Литургия.
Храм Преподобных Зосимы и Савватия в Гольянове
ул. Байкальская, д. 37а
17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.
Храм Рождества Христова в Измайлово
Измайловский пр., 28
19.00. Новогодний молебен.
Храм святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке
ул. Маросейка, д. 14/2, стр. 3
16.00. Новогодний молебен.
23.30. Исповедь. Часы.
00.00. Божественная Литургия.
Зачатьевский монастырь
2-й Зачатьевский пер., 2
00.00. Божественная Литургия.
Храм святителя Филиппа в Мещанской слободе
ул. Гиляровского, д. 35
17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.
Храм в честь иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской слободе
2-й Крестовский пер., 17
17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.
Покровский ставропигиальный женский монастырь у Покровской заставы
ул. Таганская, д. 58
16.45. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе
Новоясеневский пр-т, 42
17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.
23.00. Молебное пение о заблудших с Акафистом муч. Вонифатию.
00.00 Часы. Исповедь. Божественная Литургия.
Храм Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке
1-й Тружеников переулок, 8
17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.
Храм Святой Троицы в Хохлах
Хохловский пер., д. 12
23.30. Вечерня. Утреня.
00.00. Часы. Божественная Литургия. Новогодний молебен.
Храм Троицы Живоначальной в Останкине
ул. 1-я Останкинская, д. 7, стр. 2
16.45. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.
Патриаршее подворье Свято-Успенского Старицкого монастыря, храм Свт. Иова, Патриарха Московского и всея Руси
Можайское шоссе, вл. 54
18.00. Молебен перед началом Нового года.
Храм Казанской Песчанской иконы Божией Матери в Измайлово
9-я Парковая, д. 4а
16.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.
00.00. Часы. Божественная литургия.
Храм преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках
Крапивенский пер., 4, стр. 2
23.00. Новогодний молебен. Исповедь.
00.00. Часы. Божественная литургия.
Храм преподобного Марона Пустынника Сирийского
ул. Б. Якиманка, 32, стр. 2
00.00. Божественная Литургия.
Храм иконы Божией Матери «Знамение» в Ховрино
ул. Фестивальная, 77а
23.00. Молебен с акафистом мученику Вонифатию.
00.00. Божественная Литургия.
Храм преподобной Евфросинии Великой княгини Московской
Нахимовский пр-т, д. 8
17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.
00.00. Божественная Литургия
Храм Иверской иконы Божией Матери на Всполье
ул. Б. Ордынка, д. 39
17.00 Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.
Храм иконы Божией Матери «Троеручица» в Орехово-Борисово
Каширское шоссе, вл. 63, корп. 2
17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.
Храм Преображения Господня в Тушине
Волоколамское шоссе, д. 128
16.30. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.
Храм сщмч. Климента папы Римского
ул. Пятницкая, д. 26, стр. 1
15.30. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.
Подворье Православной Церкви Чешских земель и Словакии, Храм Святителя Николая в Котельниках
1-й Котельнический пер., д. 8
22.30. Часы. Божественная Литургия.
Храм Преподобного Сергия Радонежского в Солнцево
ул. Богданова, 21
16.00. Новогодний молебен.
Храм святого праведного Иоанна Русского в Кунцеве
ул. Ярцевская, 1а
19.00. Новогодний молебен.
Храм Рождества Иоанна Предтечи на Пресне
Малый Предтеченский переулок, д. 2
17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине
Алтуфьевское шоссе, стр. 4
17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.
Храм пророка Илии (Крестовоздвижения) в Черкизове
ул. Б. Черкизовская, д. 17
00.00. Ночная Божественная Литургия.
Храмовый комплекс преп. Сергия Радонежского на Рязанке
ул. Окская, д. 17
17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.
Храм священномученика Антипы на Колымажном дворе
Колымажный пер., д. 8/4, стр. 1
22.00. Всенощное бдение. Божественная Литургия.
Храм иконы Божией Матери «Скоропослушница» на Ходынском поле
ул. Маршала Рыбалко, д. 8, корпус 2
17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.
Храм преподобного Сергия Радонежского в Бусинове
ул. Ижорская, д. 1
15.00. Новогодний молебен.
Храм Успения Пресвятой Богородицы в Косино
ул. Б. Косинская, 29
17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.
Храм Великомученика Димитрия Солунского на Благуше
ул. Ибрагимова, 6а
16.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.
Патриаршее подворье, Николо-Перервинская обитель
ул. Шоссейная, 82
23.00. Акафист с каноном Пресвятой Богородице. Божественная Литургия.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове
ул. Заповедная, 52а
18.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.
Храм в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость»
ул. Б. Ордынка, 20
18.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.
Храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке
Брюсов пер., 15/2
18.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.
00.00. Божественная Литургия.
Храм Архангела Михаила в Тропарево
просп. Вернадского, д. 90
22.00. Утреня. Божественная Литургия.
Храм преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной
Краснопресненская набережная, 14
17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке
ул. Красноармейская, 2, стр. 2г
22.00. Всенощное бдение.
00.00. Божественная Литургия.
Храм святителя Николая в Хамовниках
ул. Льва Толстого, вл. 2
17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.
Санкт-Петербург
Санкт-Петербургское подворье монастыря Оптина пустынь
ВО, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 27/2
16.50. 9-й час. Всенощное бдение (исповедь с 17.15).
23.45. Новогодний молебен.
00.15. Божественная Литургия, ночная.
Феодоровский собор
ул. Миргородская, д. 1-В, литер А
20.00. Новогодний молебен.
00.00. Божественная Литургия.
Храм Преображения Господня в Лигово
ул. Добровольцев, д. 32
17.00. Всенощное бдение, по окончании – Новогодний молебен.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Рыбацком
Рыбацкий пр., 12
00.00. Божественная Литургия.
Храм святых равноапостольных Константина и Елены
ул. Доблести, д. 24, к. 3
17.00. Великая вечерня. Новогодний молебен.
Храм во имя Святого Великомученика Георгия Победоносца
пр-т Славы, 45
00.00. Божественная Литургия. Новогодний молебен.
Храм Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове
Каменноостровский пр-т, 83
23.30. Новогодний молебен.
00.00. Божественная Литургия.
Храм святой великомученицы Анастасии
наб. Лейтенанта Шмидта, 39
22.00. Всенощное бдение.
00.00 Божественная Литургия.
Подготовила Мария Строганова