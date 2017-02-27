Монах спасает от боевиков древние рукописи

Колумба Стюарт связывается с христианскими и мусульманскими общинами в горячих точках, таких как Ирак и Сирия, и обучает местных жителей фотографировать древние книги.

Ценные манускрипты под угрозой исчезновения

Спасение и сохранение культурных ценностей мирового значения от уничтожения – сложный и кропотливый процесс, который возглавил скромный монах-бенедиктинец Колумба Стюарт. Тихий голос, черные длинные одежды – последние 13 лет этот 59-летний американец провел в путешествиях от Балкан до Ближнего Востока, спасая христианские и исламские древние манускрипты, которым грозит уничтожение из-за войны, мародерства, погодных условий и, в последние годы, боевиков “исламского государства”.

«В последние годы ИГИЛ расширяется, и ценные манускрипты оказались под угрозой исчезновения, – говорит Стюарт. – Мы должны сделать все возможное, чтобы спасти эти рукописи».

Боевики ИГИЛ уничтожили бесчисленное количество памятников культуры, но Стюарт пытается спасти хоть что-то. С помощью некоммерческой организации Hill Museum & Manuscript Library (HMML), которую он возглавляет, Стюарт связывается с христианскими и мусульманскими общинами в горячих точках, таких как Ирак и Сирия, и, обучает местных жителей фотографировать древние книги.

Офис HMML находится в Аббатстве и Университете Сент-Джонс, Миннесота, организация осуществляет микрофильмирование и оцифровку исчезающих рукописей. К настоящему времени удалось сфотографировать более 140 000 полных рукописей – это в общей сложности более 50,000,000 рукописных страниц.

Большой плюс – быть монахом

Но оцифровка – это лишь последний этап медленной и сложной работы. Требуются годы разъездов и кропотливый труд по выстраиванию дипломатических отношений с различными религиозными и культурными организациями, а также семьями, которые хранят собрания манускриптов, чтобы завоевать их доверие, причем без гарантии положительного результата.

Многие общины, с которыми Стюарт пытается вести переговоры, измучены за годы войны, преследований и изгнаний, и настороженно относятся к посторонним. Некоторые особенно подозрительно относятся к людям с Запада, так как в колониальный период тысячи манускриптов были разграблены, и сегодня хранятся в музеях и библиотеках по всей Европе. Но Стюарт – монах, и в данной ситуации это большой плюс.

«Монахи-бенедиктинцы, к числу которых я принадлежу, всегда были известны в мире заинтересованностью в сохранении культуры и науки, и это очень помогает», – говорит он.

Стюарт начал заниматься манускриптами почти случайно. В 2003 году его пригласили присоединиться к поездке HMML в Ливан.

«Отношение ко мне как к монаху было совершенно иное. Люди понимали, что я занимаюсь этим не ради бизнеса».

Также ключевой элемент политики HMML – обучение местных жителей для контроля над манускриптами. «Сами мы не касаемся манускриптов, – объясняет Стюарт. – Местные жители делают всю работу и получают за это зарплату. Они могут с гордостью, совершенно искренне говорить, что спасение рукописей – результат их труда».

“Эта коллекция принадлежит моим предкам”

В Иерусалиме, где HMML оцифровало четыре исламских и христианских коллекции, процесс возглавляет Шаима Бадири, которая занималась сохранением манускриптов в Дубае. За последние несколько лет она сфотографировала тысячи страниц, в том числе из частной коллекции своей семьи.

«Я очень горжусь тем, что я делаю», – говорит она, показывая мне роскошный манускрипт из своей библиотеки, отделанный золотом. Она надела перчатки, чтобы не повредить хрупкие страницы. «Мне очень дорога эта работа, ведь эта коллекция принадлежит моим предкам».

Шанс сохранить свою историю

Стюарт ежегодно приезжает в Иерусалим. Недавно он встретился здесь с православными сирийскими монахами, армянским патриархом и палестинскими семьями. Утром, когда солнце сверкало на куполах минаретов Старого города, мы вместе направились по узким улочкам к православному монастырю святого Марка.

Мы прошли через каменную арку и вошли в ворота монастыря. Несколько монахов сидели за белым пластиковым столом и тепло поприветствовали нас. Мы выпили кофе с кардамоном, поболтали на разные темы, а затем щуплый, бородатый мужчина повел Стюарда наверх в библиотеку. В деревянных шкафах рядами лежали бесценные рукописи, которые восходят к VI веку.

Стюарт осторожно открыл один манускрипт, рассматривая элегантную каллиграфию на его пожелтевших страницах. Это был манускрипт на сирийском языке. «Разве он не прекрасен?», – сказал он.

В последнее время многие сирийские христиане подвергаются гонениям и вынуждены покидать свои дома в Сирии и Ираке. Древние рукописи – культурное наследие этого народа. Поэтому, когда Стюарт посетил монастырь в 2011 году, монахи приветствовали его приезд как шанс сохранить свою историю.

«Святые отцы оставили нам эти книги», – поясняет Шимон Чан – 65-летний библиотекарь, художник-каллиграф, и переписчик в монастыре Святого Марка, а также один из самых активных сторонников реализации проекта оцифровки. «Наш долг открыть эти сокровища миру, чтобы молодое поколение могло приобщиться мудрости, сокрытой в них».

“В семьдесят уже вряд ли смогу этим заниматься”

Конечно, чисто эмоционально, спасение древних рукописей требует колоссального напряжения. С заходом солнца энергия Стюарта начинает ослабевать. «Мне уже почти шестьдесят, и я понимаю, что в семьдесят уже вряд ли смогу этим заниматься”, – говорит он.

Под руководством Стюарта, HMML расширила свою деятельность в Индию, где недавно было сфотографировано 10,000 манускриптов на пальмовых листьях, а также в Эфиопию, где было оцифровано Евангелие Гаримы – древнейший из сохранившихся Эфиопских манускриптов. Организация также работает в странах Ближнего Востока, таких как Египет, Ливан, и Турция, фотографируя тысячи манускриптов различных конфессий, написанных на разных языках – от коптского до маронитов, от греческого до латыни.

В 2013 году организация решила начать оцифровывать также древние исламские рукописи. В Мали HMML уже оцифровала более 300 000 исламских рукописей, которые находились под риском уничтожения, когда исламисты Аль-Каиды захватили город Тимбукту в 2012 году.

С усилением влияния ИГИЛ, 2000, из 6000 рукописей, которые HMML удалось оцифровать в Ираке в период между 2009 и 2014 годами, были потеряны или уничтожены. Другие рукописи, которые были оцифрованы в Сирии, возможно, постигла та же участь.

«Я стараюсь не думать об этом, чтобы сильно не расстраиваться, – говорит Стюарт. – Но было бы гораздо хуже, если бы я узнал об уничтожении древних манускриптов, которые мы не успели сфотографировать».

Большинство манускриптов связаны с исламом

Изготовить цифровые копии манускриптов довольно легко, намного сложнее сохранить оригиналы от повреждения. Так как древние тексты повреждает плесень, уничтожают насекомые и черви, они должны храниться в специальных коробочках из бескислотного картона, в определенных климатических условиях. Восстановление поврежденных манускриптов – весьма дорогостоящий процесс.

«Недавно мы потратили $70,000, чтобы восстановить около 100 манускриптов», – сетует Хадер Саламех – 70-летний библиотекарь из библиотеки Аль-Халидийе в Иерусалиме, где сегодня хранится коллекция из 1200 исламских, османских и персидских манускриптов, оцифрованных HMML. Это древние рукописи по темам огромного диапазона – от медицины до астрономии, от коранической экзегетики до философии и поэзии. Самая древняя рукопись – текст ранней исламской истории, – восходит к 10 веку.

«Большинство манускриптов связаны с религией ислама, но с их помощью мы можем приблизится к пониманию культурных традиций народа в момент их написания», – говорит Саламех. «Эти работы принадлежат не только арабам, мусульманам и палестинцам. Это всемирное наследие».

Нужно попробовать снова жить в мире

Цель Стюарта – не только создание наиболее полной коллекции оцифрованных рукописных материалов, он надеется, что коллекция сможет способствовать лучшему взаимопониманию между христианами и мусульманами.

«Если мы не найдем глубокой основы для близости, мы всегда будем заострять внимание только на поверхностных различиях между нами. Мы будем постоянно бояться и подозревать друг друга», – говорит Стюарт.

«В прошлом наши отношения были непростыми, но когда-то мы вполне мирно уживались вместе, сейчас нам нужно попробовать снова жить в мире на одной земле».

Перевод с английского Марии Строгановой