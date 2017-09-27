Монастырь в Винницкой области приютил эвакуированных жителей региона

27 сентября. ПРАВМИР. Свято-Иоанно-Богословский монастырь в Винницкой области Украины приютил жителей поселка Павловка, эвакуированных из-за взрывов на складе боеприпасов.

«Более сотни людей с маленькими детьми разместили в скитах монастыря, в корпусах и в храмах. Всем предоставили еду и горячий чай. Часть людей утром выехала из обители, но еще многие остаются под опекой настоятеля архимандрита Марка и братии обители. Сам отец Марк вечером, когда начались взрывы, также ездил до Калиновки и привозил людей к монастырю», – говорится в сообщении Винницкой епархии.

Митрополит Симеон посетил пункт помощи эвакуированным и предложил представителям городской власти, которые занимаются эвакуированными, в случае необходимости любую посильную помощь от епархии. Архиерей посетил также Винницкую городскую больницу скорой помощи, где сейчас находятся более 20 больных, эвакуированных с Калиновской районной больницы. Для них от епархии были переданы медицинские средства.

По благословению митрополита Симеона от Винницкой епархии была передана материальная помощь на еду и лекарства для 50 больных, которые были эвакуированы из Калиновки, а также для эвакуированных детей.

«Кроме этого по благословению митрополита Симеона была оказана помощь продуктами питания от общины больничного храма святителя Луки Крымского свыше 80 жителям сел Винницкого района, которые ночью также были эвакуированы в Виннице, и находятся в Винницкой районной больнице», – говорится в сообщении.

Пожар на складах боеприпасов начался накануне вечером. Из населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположены склады, и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек.

По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня.

Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Возбуждено уголовное дело по статье «диверсия».

По данным Винницкой областной госадминистрации, на складах хранится почти 190 тысяч тонн боеприпасов.