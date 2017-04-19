Мосгорсуд: 488 человек привлечены к ответственности за участие в акции Навального в Москве

19 апреля. ПРАВМИР. Столичные суды привлекли к административной ответственности 488 человек за участие в акции оппозиции 26 марта в центре Москвы.

«В общей сложности к административной ответственности были привлечены 488 человек. По результатам рассмотрения дел Тверской суд вынес 413 постановлений о назначении административных штрафов и 63 постановления о назначении административных арестов. Мещанский суд рассмотрел еще 12 дел об административных правонарушениях: восьми задержанным назначили административные штрафы, четверым – административные аресты», – сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова, ее цитирует агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, четверо участников акции с санкции Тверского суда были арестованы. Их обвиняют в нападении на полицейских.

Акция протеста прошла 26 марта по всей России. Выйти людей на улицу призвал политик Алексей Навальный, который ранее сделал опубликовал фильм «Он вам не Димон». В фильме рассказывается о том, как премьер-министр Дмитрий Медведев с помощью различных некоммерческих фондов консолидировал вокруг себя различное имущество. Сам Медведев, выступая 19 апреля в Госдуме, назвал расследование Навального «абсолютно лживыми продуктами политических проходимцев».