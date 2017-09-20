Мощи Димитрия Солунского доставлены из Греции в Екатеринбург

20 сентября. ПРАВМИР. Ковчег с мощами святого великомученика Димитрия Солунского доставлен из Греции в Екатеринбург.

Торжественная встреча делегации из Греции состоялась в Храме-на-Крови. Мощи пробудут там до 1 октября. Жители и гости города могут приложиться к мощам в храме в удобное время с раннего утра до позднего вечера. Храм-на-Крови будет открыт с 7:00 до 23:00.

«Мощи прибыли к нам из Верийского монастыря Панагия Довра. Сопровождает их митрополит Верийский Пантелеимон (Калпакидис) (Элладская Православная Церковь)», – сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

В воскресение, 1 октября, после Божественной литургии, около 12:30 мощи покинут уральскую землю и отправятся на родину великомученика Димитрия в Салоники, Грецию.