Мощи Николая Чудотворца привезут в Россию

Мощи одного из самых почитаемых христианских святых — Николая Чудотворца — в конце мая доставят из Италии в Россию. Предстоящее событие в полном смысле слова историческое: реликвия еще ни разу за девять с лишним веков не покидала пределов базилики в городе Бари.

Об этом договорились Патриарх Кирилл и папа римский Франциск во время личной встречи еще в прошлом феврале. Сначала мощи святого будут находиться в Храме Христа Спасителя, а затем до конца июля им смогут поклониться в Санкт-Петербурге.

Особое отношение — это не только ключи, которыми батюшка Андрей может открыть все двери в этой священной крипте. Это еженедельные службы на русском для православных паломников, которых здесь бывает столько, что очередь приложиться к мощам растягивается на два-три часа.

«Пик паломничества приходится на 2010-е годы. В год сюда приезжает до 100 тысяч паломников. Бари — это третий город по значимости», — говорит настоятель патриаршего подворья Святого Николая Чудотворца протоиерей Андрей Бойцов.

Мощи самого любимого у православных и католиков святого хранятся под тяжелой мраморной плитой. Престол открывают лишь раз год, чтобы через небольшое отверстие взять миро. Это случается на главный праздник — день перенесения мощей. В 1087 году их ввезли в город на деревянных носилках.

Девять веков реликвию Бари не трогали, поэтому здесь даже не сразу поверили, что мощи впервые покинут город. Так договорились папа римский и Патриарх на личной встрече.

«Мы изумились! – вспоминает священник Ордена проповедников базилики Святого Николая Джирардо Чоффари. — Это была их первая встреча, и им столько нужно было обсудить. И ведь нашлось время и для разговора о возможности принесения мощей в Россию! Ведь на это нужно было благословение именно папы римского. Мы всего лишь присматриваем, охраняем эту реликвию».

Свою главную реликвию итальянцы на самом деле украли из города Миры Ликийские, где святой был архиепископом. В храме Николая (сегодня это территория современной Турции) все еще стоит пустой саркофаг, где изначально хранились мощи. Купцы из Бари отправились в Миры, опасаясь за судьбу христианских святынь. На Ближний Восток вторглись турки, разоряли и грабили храмы. Похищение прошло удачно. Саркофаг охраняли лишь четыре монаха, их связали, разбили престол и, совершив литию, извлекли мощи. Ковчега с собой христиане не взяли. Останки святителя завернули в верхнюю одежду и перенесли на корабль.

Именно Русская Православная Церковь сразу признала и стала отмечать с итальянцами праздник 9 мая — день перенесения мощей. Император Николай II решил, что русским паломникам, отправляющимся в длинное путешествие в Италию, нужен приют, место для молитвы. Нужно купить в Бари участок и построить церковь. Деньги на русское подворье собирали всем миром, но в Бари царь так и не успел побывать. До 1917 года здесь приняли лишь 200 паломников. Храм по проекту Щусева остался недостроенным и нерасписанным, но остались рисунки Петрова-Водкина.

Со дня на день в Бари ждут роскошный многоярусный иконостас. Спустя сто лет здесь наконец будет так, как мечтали: кусочек русской земли в двух шагах от святыни. «Здесь чувствуется благодать. Иногда мы не ценим возможность находиться здесь и молиться», — говорит прихожанка.

Со дня на день итальянцам предстоит сделать то, что они никогда в жизни не делали: открыть престол, извлечь мощи и подготовить их к отправке в Россию. Мощевик — специальный ларец для реликвии — готовят в Москве. Провожать реликвию в это уникальное путешествие будет весь город.

Ровно через три недели в воскресенье, 21 мая, ларец с мощами святителя Николая передадут Русской Православной Церкви. В Россию этот бесценный груз полетит самолетом под охраной с молитвой. К вечерней службе мощи будут в Москве. Этого чуда ждет весь православный мир.