О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Мощи Николая Чудотворца в Москве – как это будет

|
Мощи Николая Чудотворца в Москве – как это будет
Фото: Vladimir Filonov / MT

Мощи святителя Николая Чудотворца доставят в Россию 21 мая

Мощи святителя Николая Чудотворца из итальянского города Бари в Москву 21 мая для поклонения верующих доставят глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион и мэр Бари Антонио Декаро.

Кроме того, в принесении христианской святыни в Россию будут участвовать представители Римско-Католической Церкви: архиепископ монсеньор Франческо Какуччи, настоятель Базилики падре Чиро Капотосто и секретарь папского совета по христианскому единству монсеньор Андреа Пальмиери.

Мощи Николая Чудотворца, которые впервые в истории покинут город Бари, доставят из Италии в Россию спецбортом.

Москва встретит мощи колокольным звоном

Мощи прибудут в Москву вечером 21 мая. Их разместят в храме Христа Спасителя. Святыню встретит Патриарх и духовенство столицы.

В воскресенье вечером все храмы Москвы зазвонят в колокола. «Вся церковная Москва колокольным звоном в 6 часов вечера встретит мощи», – заявил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

Этот звон, по его словам, начнется с главной колокольни России – колокольни Ивана Великого в Кремле.

Для верующих в очереди к мощам организуют питание

Власти Москвы ожидают большие очереди паломников, желающих поклониться мощам святителя Николая, поэтому для верующих будет организовано платное питание, заявил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» замглавы департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Константин Блаженов.

По его словам, питание будет «по умеренным ценам».

Около 10 тысяч волонтеров помогут в организации пребывания мощей

Глава молодежного отдела Московской епархии Михаил Куксов рассказал, что в организации пребывания мощей примут участие тысячи волонтеров, которые будут помогать посменно.

Регулировать поток паломников, а также помогать в храме будут, по его словам, две смены добровольцев. В каждой из них будет не менее двухсот человек. Для того, чтобы не было большого количества людей, регионы, откуда прибудут паломники, «будут расписаны по дням».

Очередь к мощам в Москве начнется от Крымского моста

Очередь к храму Христа Спасителя в Москве, где будут выставлены для поклонения мощи святителя Николая, растянется примерно на два километра – до Крымского моста, на ее протяжении будут размещены три пропускных пункта, сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

«Для регулирования потока очереди, которая начнется от Крымского моста, по маршруту от “Парка культуры” к храму Христа Спасителя разместятся три контрольных пропускных пункта для регулирования потока очереди. Никаких специальных пропусков не будет, доступ к мощам будет организован в порядке общей очереди для всех граждан», – сказал Черников.

По его словам, город готов принять любое число паломников, а очередь при необходимости может увеличиться до 5 километров.

Доступ к мощам будет осуществляться ежедневно

Доступ к мощам 22 мая будет осуществляться с 14.00 до 21.00, а в последующие дни – с 8.00 до 21.00.

Безопасность обеспечат более 2 тысяч сотрудников полиции

Безопасность обеспечат свыше двух тысяч сотрудников правоохранительных органов, вблизи храма для удобства будет размещено 11 точек питания и точек отдыха для пришедших.

Рекомендовано воздержаться от посещения Храма Христа Спасителя в первый же день, чтобы не создавать сложной ситуации в связи с ожидаемым крупным притоком людей.

Вип-пропусков к мощам святителя Николая не будет

Никаких спецпропусков для желающих поклониться в обход общей очереди мощам святителя Николая Чудотворца в Москве или Санкт-Петербурге не будет – это обессмысливает само поклонение, заявил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

К мощам будут беспрепятственно пропускать маломобильных граждан

Единственная группа граждан, которой соответствующие структуры в правительстве Москвы будут обеспечивать более беспрепятственный проход, это маломобильные группы граждан, отметил священник Александр Волков.

Замглавы департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, начальник управления по связям с религиозными организациями Константин Блаженов уточнил, что в данном случае речь идет об инвалидах опорно-двигательной системы с одним сопровождающим и о грудных детях с одним сопровождающим.

Мощи пробудут в России с 21 мая по 28 июля

Мощи величайшего христианского святого будут находиться с 21 мая по 28 июля в России, об этом договорились Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Папа Римский Франциск в ходе исторической встречи в Гаване. С 22 мая по 12 июля они будут доступны для поклонения в Храме Христа Спасителя в Москве, после чего их перевезут в Петербург. Мощи святителя Николая впервые покинут город Бари, где они постоянно находятся.

По материалам РИА «Новости»

Теги:
, , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Правда и заблуждения о святителе Николае и его мощах
Правда и заблуждения о святителе Николае и его мощах
Ирина Якушева

10 фактов, которые подвергались сомнению

Митрополит Иларион рассказал о принесении мощей Святителя Николая в Петербург
Митрополит Иларион рассказал о принесении мощей Святителя Николая в Петербург
Новостная служба "Православие и мир"

Вопрос о месте в Петербурге, где будут выставлены для поклонения мощи святого Николая Чудотворца, пока не…

Базилика святого Николая в Бари: реликвии и убранство (фото)
Базилика святого Николая в Бари: реликвии и убранство (фото)
Сергей Анашкевич

Открывают раку с мощами святителя 1 раз в год – в мае

Благотворительный фонд
Помогите Филиппу самостоятельно дышать
Помогите Филиппу самостоятельно дышать
15% собрано / 4030081.28 руб. осталось
Поможем Вадиму получить второй шанс
Поможем Вадиму получить второй шанс
86% собрано / 82700 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Не на мерседесе
Редакция портала "Православие и мир"

Каким транспортом на самом деле пользуются наши батюшки

"
6 стихов Игоря Северянина (видео)
Редакция портала "Православие и мир"

Читает Константин Хабенский

"
Юрий Шевчук: Если Бога нет, то жить вообще незачем
Редакция портала "Православие и мир"

Лидер группы ДДТ сегодня отмечает юбилей

Все статьи автора
Статьи Дня
Не погружайте детей в болото претензий
Дарья Рощеня

Двенадцать правил воспитания от психолога Катерины Мурашовой

Не на мерседесе
Редакция портала "Православие и мир"

Каким транспортом на самом деле пользуются наши батюшки

Богослужение: пароль для понимания
Протоиерей Димитрий Климов

Когда непонятный текст станет «своим»?

самое читаемое

Скоро не у кого будет спрашивать: “Неужели все ваши?”13,407

Архимандрит Савва (Мажуко): Просто радуйтесь тому, что вы живы (видео)10,450

Правда и заблуждения о святителе Николае и его мощах9,304

Чем Соколовский отличается от тех, которым можно4,891

Юрий Шевчук: Если Бога нет, то жить вообще незачем4,817

Кто такие христиане, и где их зона комфорта4,765

Митрополит Феофан: Не дело священнику гонять на мотоциклах4,329

Богослужение: пароль для понимания4,174

Церковь и подростки: параллельные миры3,665

Я уже взрослая, и мне не нужна семья!2,750

лучшие авторы

Анна Данилова30,167

Новостная служба25,389

Редакция портала "Православие и мир"18,806

Протоиерей Александр Ильяшенко13,435

Ирина Якушева9,352

Мария Давыдова7,644

Епископ Шлиссельбургский Григорий (Лебедев)5,556

Марина Солотова4,907

Священник Сергий Круглов4,767

Протоиерей Димитрий Климов4,203

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть