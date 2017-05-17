Мощи Николая Чудотворца в Москве – как это будет

Мощи святителя Николая Чудотворца доставят в Россию 21 мая

Мощи святителя Николая Чудотворца из итальянского города Бари в Москву 21 мая для поклонения верующих доставят глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион и мэр Бари Антонио Декаро. Кроме того, в принесении христианской святыни в Россию будут участвовать представители Римско-Католической Церкви: архиепископ монсеньор Франческо Какуччи, настоятель Базилики падре Чиро Капотосто и секретарь папского совета по христианскому единству монсеньор Андреа Пальмиери. Мощи Николая Чудотворца, которые впервые в истории покинут город Бари, доставят из Италии в Россию спецбортом.

Москва встретит мощи колокольным звоном

Мощи прибудут в Москву вечером 21 мая. Их разместят в храме Христа Спасителя. Святыню встретит Патриарх и духовенство столицы. В воскресенье вечером все храмы Москвы зазвонят в колокола. «Вся церковная Москва колокольным звоном в 6 часов вечера встретит мощи», – заявил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков. Этот звон, по его словам, начнется с главной колокольни России – колокольни Ивана Великого в Кремле.

Для верующих в очереди к мощам организуют питание

Власти Москвы ожидают большие очереди паломников, желающих поклониться мощам святителя Николая, поэтому для верующих будет организовано платное питание, заявил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» замглавы департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Константин Блаженов. По его словам, питание будет «по умеренным ценам».

Около 10 тысяч волонтеров помогут в организации пребывания мощей

Глава молодежного отдела Московской епархии Михаил Куксов рассказал, что в организации пребывания мощей примут участие тысячи волонтеров, которые будут помогать посменно. Регулировать поток паломников, а также помогать в храме будут, по его словам, две смены добровольцев. В каждой из них будет не менее двухсот человек. Для того, чтобы не было большого количества людей, регионы, откуда прибудут паломники, «будут расписаны по дням».

Очередь к мощам в Москве начнется от Крымского моста

Очередь к храму Христа Спасителя в Москве, где будут выставлены для поклонения мощи святителя Николая, растянется примерно на два километра – до Крымского моста, на ее протяжении будут размещены три пропускных пункта, сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников. «Для регулирования потока очереди, которая начнется от Крымского моста, по маршруту от “Парка культуры” к храму Христа Спасителя разместятся три контрольных пропускных пункта для регулирования потока очереди. Никаких специальных пропусков не будет, доступ к мощам будет организован в порядке общей очереди для всех граждан», – сказал Черников. По его словам, город готов принять любое число паломников, а очередь при необходимости может увеличиться до 5 километров.

Доступ к мощам будет осуществляться ежедневно

Доступ к мощам 22 мая будет осуществляться с 14.00 до 21.00, а в последующие дни – с 8.00 до 21.00.

Безопасность обеспечат более 2 тысяч сотрудников полиции

Безопасность обеспечат свыше двух тысяч сотрудников правоохранительных органов, вблизи храма для удобства будет размещено 11 точек питания и точек отдыха для пришедших. Рекомендовано воздержаться от посещения Храма Христа Спасителя в первый же день, чтобы не создавать сложной ситуации в связи с ожидаемым крупным притоком людей.

Вип-пропусков к мощам святителя Николая не будет

Никаких спецпропусков для желающих поклониться в обход общей очереди мощам святителя Николая Чудотворца в Москве или Санкт-Петербурге не будет – это обессмысливает само поклонение, заявил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

К мощам будут беспрепятственно пропускать маломобильных граждан

Единственная группа граждан, которой соответствующие структуры в правительстве Москвы будут обеспечивать более беспрепятственный проход, это маломобильные группы граждан, отметил священник Александр Волков. Замглавы департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, начальник управления по связям с религиозными организациями Константин Блаженов уточнил, что в данном случае речь идет об инвалидах опорно-двигательной системы с одним сопровождающим и о грудных детях с одним сопровождающим.

Мощи пробудут в России с 21 мая по 28 июля

Мощи величайшего христианского святого будут находиться с 21 мая по 28 июля в России, об этом договорились Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Папа Римский Франциск в ходе исторической встречи в Гаване. С 22 мая по 12 июля они будут доступны для поклонения в Храме Христа Спасителя в Москве, после чего их перевезут в Петербург. Мощи святителя Николая впервые покинут город Бари, где они постоянно находятся.

По материалам РИА «Новости»