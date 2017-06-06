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Мощи Николая Чудотворца в Москве посетили 400 тысяч паломников

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6 июня. ПРАВМИР. Количество паломников, посетивших мощи Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя в Москве приблизилось к 400 тысячам.
Мощи Николая Чудотворца в Москве посетили 400 тысяч паломников

По данным на конец дня пятого июня, за весь срок пребывания мощей в Москве их посетили 396300 человек. Непосредственно в понедельник к мощам пришли 20100 человек.

Традиционно больше всего людей приходят в Храм в субботу. 3 июня количество пришедших составило 37100 человек, а 27 мая Храм посетили рекордное количество паломников – 37700 человек.

Часть мощей Николая Чудотворца, которые хранятся в базилике города Бари (Италия), была доставлена в Россию 21 мая. Мощи пробудут в Москве до 12 июля, а затем их отвезут в Петербург, где они будут находиться до 21 июля.

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