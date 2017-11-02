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Мощи Николая Чудотворца вновь привезут в Россию из Италии

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2 ноября. ПРАВМИР.  Ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца привезут в республику Мордовия из итальянского города Бари 9 ноября.
Мощи Николая Чудотворца вновь привезут в Россию из Италии

Торжественная встреча со святыней пройдет в церкви Успения Божьей Матери (нижнем храме) города Краснослободска. В будние дни возле ковчега будет служиться молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу. Поклониться мощам можно будет до 18 ноября, сообщается на сайте Краснослободсой и Темниковской епархии.

Мощи Николая Чудотворца, который почитается в России как покровитель сирот, моряков, путешественников и невинно осужденных, хранятся в крипте базилики итальянского города Бари с 1087 года. Святыню вывезли из Бари в Россию впервые за 930 лет. 21 мая мощи прибыли в Храм Христа Спасителя в Москве, 13 июля их перенесли в Александро-Невскую лавру Санкт-Петербурга. После мощи вернули в Италию.

За время нахождения святыни в России ей поклонилось почти 2,5 миллиона паломников.

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