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Мощи Серафима Саровского доставят из Дивеево в Грецию

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10 ноября. ПРАВМИР. Частица мощей преподобного Серафима Саровского 16 ноября будет доставлена из Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря в Патрскую митрополию.
Мощи Серафима Саровского доставят из Дивеево в Грецию
Фото: fap.ru

Принесение мощей состоится по благословению Патриарха Московского и вся Руси Кирилла, сообщает Фонд апостола Андрея Первозванного.  Святыня будет находиться в соборе Андрея Первозванного города Патры.

«Мы знаем, как в Греции ценят и чтят духовные и исторические связи с Россией…Там чтут великих русских святых. Поэтому мы уверены, что принесение мощей Серафима Саровского будет с воодушевлением воспринято в греческом обществе», – отметил директор Фонда Андрея Первозванного Владимир Бушуев.

Принесение святыни приурочено к началу работы межправославной конференции «Глас апостола Андрея Первозванного в современном мире», которая проводится Фондом Андрея Первозванного совместно с Патрской митрополией 17-18 ноября.

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