Мощи Серафима Саровского доставят из Дивеево в Грецию

Принесение мощей состоится по благословению Патриарха Московского и вся Руси Кирилла, сообщает Фонд апостола Андрея Первозванного. Святыня будет находиться в соборе Андрея Первозванного города Патры.
«Мы знаем, как в Греции ценят и чтят духовные и исторические связи с Россией…Там чтут великих русских святых. Поэтому мы уверены, что принесение мощей Серафима Саровского будет с воодушевлением воспринято в греческом обществе», – отметил директор Фонда Андрея Первозванного Владимир Бушуев.
Принесение святыни приурочено к началу работы межправославной конференции «Глас апостола Андрея Первозванного в современном мире», которая проводится Фондом Андрея Первозванного совместно с Патрской митрополией 17-18 ноября.