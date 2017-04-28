О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
28
апреля
в 19:00
Постные письма. Послесловие – встреча с архимандритом Саввой (Мажуко)
Навигация
Важные темы:

Мощи Святителя и Чудотворца Николая будут принесены в Россию с мая по июль

|
28 апреля. ПРАВМИР. Принесение части мощей Святителя и Чудотворца Николая, хранящихся в Папской базилике итальянского города Бари, в Русскую Православную Церковь состоится с 21 мая по 28 июля.
Мощи Святителя и Чудотворца Николая будут принесены в Россию с мая по июль

Это является уникальным событием за все 930 лет пребывания мощей в Бари, в течение которых они никогда не покидали города.

«Договоренность об этом беспрецедентном деянии была достигнута по результатам исторической встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года», – говорится в сообщении пресс-службы Московской патриархии.

«Каждый год сотни верующих Московского патриархата прибывают в Бари, чтобы поклониться честным мощам великого угодника Божия. Однако для большинства православных России такие дальние паломничества трудноосуществимы. Папа Римский Франциск и патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеются, что молитва у чудотворных мощей святителя послужит укреплению веры в сердцах людей», – сказал глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Теги:
,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Церковь празднует память святителя Николая Чудотворца
Церковь празднует память святителя Николая Чудотворца
Новостная служба "Православие и мир"

Святитель прославился как великий угодник Божий

Николай Чудотворец, спасай!
Николай Чудотворец, спасай!
Елена Кучеренко

Взялся я за станок, включил, а провод закоротило, и я попал под напряжение

Что вы знаете о святителе Николае Чудотворце? (тест)
Что вы знаете о святителе Николае Чудотворце? (тест)
Редакция портала "Православие и мир"

Проверьте себя!

Благотворительный фонд
Помогите Эмилии не чувствовать боль
Помогите Эмилии не чувствовать боль
67% собрано / 412378 руб. осталось
Помогите Алексею победить острый поперечный миелит
Помогите Алексею победить острый поперечный миелит
13% собрано / 84650 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Около 7,5 тысяч детей изъяли из российских семей в прошлом году
Новостная служба "Православие и мир"

Такую статистику привели в МВД

"
Россиянам с ВИЧ могут разрешить усыновлять детей
Новостная служба "Православие и мир"

Документ подписан премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым

"
Очевидцы спасли выпрыгнувшего из горящей квартиры ребенка в Томске (видео)
Новостная служба "Православие и мир"

Очевидцы растянули рекламный баннер, на который приземлился ребенок

Все статьи автора
Статьи Дня
Алексей Васильчук: Не хочу быть самым богатым человеком на кладбище
Анна Данилова

Владелец «Чайхоны №1» о том, как жить, если в любви нельзя считать

Почему мы до сих пор не уничтожили православие
Архимандрит Андрей (Конанос)

Архимандрит Андрей (Конанос) о вере, которая превышает наши возможности

Я понял, что нужно отречься от себя ради дочери
Оксана Головко

Исповедь отца, который похоронил жену и один воспитывает особого ребенка

самое читаемое

Я пообещала Богу: если выживу, возьму детей из детского дома25,619

Три улыбки21,180

Наступит момент, когда поздно будет присоединяться к Царству13,368

С первого класса они всего лишь статисты11,444

Как отвоевать личное пространство в многодетной семье8,692

10 ответов для тех, у кого только что обнаружили рак6,514

Досадная четверка из-за коньяка5,746

Я превратился в беспомощного мальчика5,702

Челябинская епархия предупредила о подготовке массового суицида4,220

Детские лагеря 2017: стоит ли рисковать ребенком3,423

лучшие авторы

Новостная служба23,352

Марина Солотова13,618

Елена Кучеренко10,165

Дарья Рощеня9,304

Редакция портала "Православие и мир"6,943

Анна Бессарабова4,594

Ксения Алешина3,632

Наталия Демина2,879

Диакон Дмитрий Павлюкевич2,574

Валерия Михайлова2,165

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть