Мощи Святителя и Чудотворца Николая будут принесены в Россию с мая по июль

28 апреля. ПРАВМИР. Принесение части мощей Святителя и Чудотворца Николая, хранящихся в Папской базилике итальянского города Бари, в Русскую Православную Церковь состоится с 21 мая по 28 июля.

Это является уникальным событием за все 930 лет пребывания мощей в Бари, в течение которых они никогда не покидали города.

«Договоренность об этом беспрецедентном деянии была достигнута по результатам исторической встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года», – говорится в сообщении пресс-службы Московской патриархии.

«Каждый год сотни верующих Московского патриархата прибывают в Бари, чтобы поклониться честным мощам великого угодника Божия. Однако для большинства православных России такие дальние паломничества трудноосуществимы. Папа Римский Франциск и патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеются, что молитва у чудотворных мощей святителя послужит укреплению веры в сердцах людей», – сказал глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.