Московская студентка-медик оказала помощь травмированным пассажирам самолета Москва – Бангкок

1 мая. ПРАВМИР. Студентка-медик из Москвы оказала первую помощь пострадавшим при попадании самолета в воздушную яму пассажирам рейса Москва - Бангкок.

В результате инцидента пострадали более 20 человек, которые, по предварительным данным, не были пристегнуты ремнями безопасности и получили травмы.

Единственной, кто мог оказать помощь пострадавшим оказалась москвичка Екатерина (имя изменено), учащаяся на медика, сообщает Life.ru. Она сообщила, что может сделать обезболивающий укол и наложить шину на сломанную конечность. Экипаж выдал ей аптечку и студентка по очереди обошла всех травмированных.

– Кровь была повсюду: и на подлокотниках, и на потолке, о который ударялись. Поскольку я связана с медициной, то не могла, конечно, просто так сидеть на месте. Кому-то сказала лежать на месте — двигать их было нельзя, потому что сразу стало очевидно, что может быть сломан позвоночник. Когда оказала первую помощь и от меня уже ничего не зависело, оставалось ждать посадки и скорую, — рассказала девушка.

На сайте «Аэрофлота» отметили, что самолет пострадал в результате редкого природного явления – «турбулентности ясного неба», которая возникает «не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение».

«Поэтому у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места. Ежегодно в мировой гражданской авиации фиксируется около 750 случаев турбулентности в ясном небе», – сообщили в авиакомпании, добавив, что благополучная посадка была совершена в 3.38 по московскому времени в аэропорту Бангкока.

Источник «Интерфакса» в Бангкоке сообщил, что Boeing 777 попал в зону сильной турбулентности перед началом снижения, обязательства пристегнуть ремни на этот момент не было. Из-за толчка лайнер подбросило на 100–200 метров вверх, и часть пассажиров, которые не были пристегнуты, по инерции вылетели в проход. Большинство пострадавших располагались в хвостовой части самолета. Причем сам лайнер частично самопроизвольно был переведен в аварийный режим: над некоторыми креслами опустились кислородные маски.

Всего на борту лайнера находились более 300 человек.

Как сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ Владимир Соснов, по уточненным данным, поступили в больницу 27 человек. Из них 24 россиянина и трое подданных Таиланда. Четверо россиян уже выписались из больницы. Жизни пострадавших ничего не угрожает, но требуются операции. В больнице Бангкока остаются 17 человек, сообщает ТАСС.