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Московские греки отметят “День Охи” – праздник в честь отклонения фашистского ультиматума

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9 октября. ПРАВМИР. Московское общество греков организует торжественное мероприятие по случаю праздника «День «Охи».
Московские греки отметят “День Охи” – праздник в честь отклонения фашистского ультиматума
  • День Охи — государственный праздник в Греции и на Кипре, который отмечается 28 октября в память об отклонении ультиматума, предъявленного фашистской Италией греческому премьер-министру Иоаннису Метаксасу 28 октября 1940 года.
  • Согласно ультиматуму, греческому правительству было предъявлено требование позволить итальянским войскам войти на территорию Греции и занять «стратегические позиции». Как утверждают, ответ был краток: «όχι», то есть «нет». Утром 28 октября греческое население, независимо от политиков, вышло на улицы, скандируя «Охи».
  • В ответ на отказ Метаксаса итальянские войска, расположенные на территории Албании, уже оккупированной к тому времени Италией, в 5:30 утра атаковали греческие пограничные пункты. Ответ Метаксаса ознаменовал вступление Греции во Вторую мировую войну.

В торжественном мероприятии примут участие Настоятель Храма Всех Святых на Кулишках Митрополит  Киринский  Афанасий, дипломаты Греции и Кипра, представители администрации президента РФ, правительства Москвы. Гостями праздника станут сотни представителей греческой диаспоры.

“То, что произошло в тот день, не подлежит никакому объяснению. Такого никогда не было в истории. Метаксас получил образование в генштабе Гитлера, то есть по своим убеждениям он был фашист. Никто этого не ожидал, что он так поступит, хотя потом все стали говорить, что он не мог поступить иначе”, – рассказал один из организаторов мероприятия, режиссер Константин Харалампидис-Кот-Оглы.

Он отметил, что День «Охи» – отправная точка, с которой началось движение сопротивления. “Поэтому, несомненно, мы в этот день празднуем победу”, – сказал режиссер.

В концерте принимает участие знаменитый греческий ансамбль «Бузуки». Этот ансамбль создали греческие политэмигранты, активные участники движения сопротивления, которые по политическим мотивам вынуждены были покинуть Грецию и попросить политического убежища в СССР. Их расселили в Узбекистане. Именно в Ташкенте был создан этот ансамбль, которым руководил Христос Ракинтзис. В репертуаре ансамбля есть песни и музыка  периода сопротивления, которая прозвучит со сцены в этот знаменательный день.

Также в мероприятии примет участие народный артист Советского Союза Василий Семенович Лановой.

“22 июня этого года в Алма-Ате был подписан договор между бессмертными полками Греции, России, Казахстана и Киргизии. Россию там представлял именно Василий Семенович. Надо сказать, что движение «Бессмертный полк» существует и в Греции тоже, но пока в нем принимают участие выходцы из бывшего СССР. А хотелось бы, чтобы в нем участвовали и участники греческого движения сопротивления”, – отметил Константин Харалампидис-Кот-Оглы

Также в концерте примут участие член комитета «Бессмертного полка России» народный артист РСФСР Михаил Ножкин, государственный академический русский народный ансамбль «Россия» им. Л. Зыкиной, заслуженная артистка РФ Ксения Георгиади.

Для гостей подготовлена выставка исторических архивных фотографий 40-ых годов. Будет работать фотолаборатория, где все желающие смогут сделать фотографии на память.

Мероприятие состоится в концертном зале «Королевский»,  ул. Академика Королева 15, начало мероприятия в 16.00.

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