Москва выделит субсидии на реставрацию 15 религиозных объектов

15 февраля. ПРАВМИР. Правительство Москвы выделит субсидии на реставрацию 15 объектов культурного наследия, которые находятся в пользовании религиозных организаций.

В частности будут отреставрированы звонница церкви Владимирской Иконы Божией Матери XVIII века в усадьбе Виноградово, церковь Рождества Христова XVII–XIX веков в Варварине, колокольня XIX века и собор XVI века Рождественского монастыря.

Кроме того, субсидии пойдут на реставрацию колокольни с надвратной церковью XVII века и церкви Петра Митрополита в Высоко-Петровском монастыре.

Будут восстановлены трапезная палата с церковью Покрова и пятигранная башня на западной стене Новоспасского монастыря.

Работы также затронут церкви «Большое Вознесение» и «Малое Вознесение» на Большой Никитской, церковь Людовика и церковь Рождества Христова в Турчаниновом переулке.

В 2016 году проводилась реставрация 14 объектов культурного наследия религиозного значения,