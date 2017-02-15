О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Москва выделит субсидии на реставрацию 15 религиозных объектов

|
15 февраля. ПРАВМИР. Правительство Москвы выделит субсидии на реставрацию 15 объектов культурного наследия, которые находятся в пользовании религиозных организаций.
Москва выделит субсидии на реставрацию 15 религиозных объектов

В частности будут отреставрированы звонница церкви Владимирской Иконы Божией Матери XVIII века в усадьбе Виноградово, церковь Рождества Христова XVII–XIX веков в Варварине, колокольня XIX века и собор XVI века Рождественского монастыря.

Кроме того, субсидии пойдут на реставрацию колокольни с надвратной церковью XVII века и церкви Петра Митрополита в Высоко-Петровском монастыре.

Будут восстановлены трапезная палата с церковью Покрова и пятигранная башня на западной стене Новоспасского монастыря.

Работы также затронут церкви «Большое Вознесение» и «Малое Вознесение» на Большой Никитской, церковь Людовика и церковь Рождества Христова в Турчаниновом переулке.

В 2016 году проводилась реставрация 14 объектов культурного наследия религиозного значения,

Теги:
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Новгородские ученые восстановили фреску XV века
Новгородские ученые восстановили фреску XV века
Новостная служба "Православие и мир"

Фреска была разрушена 300 лет тому назад

В Петербурге отреставрировали знаменитую скульптуру ангела на Петрикирхе
В Петербурге отреставрировали знаменитую скульптуру ангела на Петрикирхе
Новостная служба "Православие и мир"

Завершение работ совпало с празднованием Дня Реформации. 31 октября 1517 года Мартин Лютер положил начало существованию…

В Калуге уникальные храмовые росписи оказались на грани исчезновения
В Калуге уникальные храмовые росписи оказались на грани исчезновения
Новостная служба "Православие и мир"

Реставраторы и волонтеры безуспешно пытаются найти деньги на сохранение и восстановление исторических памятников, пишет «КП-Калуга». Известно,…

Благотворительный фонд
Спасти сердце Владимира Якурина
Спасти сердце Владимира Якурина
32% собрано / 207957 руб. осталось
Анастасия Воржева: жить со здоровым сердцем
Анастасия Воржева: жить со здоровым сердцем
88% собрано / 34150 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Церковь празднует Сретение Господне
Новостная служба "Православие и мир"

В этот день Пресвятая Богородица принесла Младенца Иисуса в иерусалимский храм, чтобы посвятить Его Богу

"
Рейтинг рождаемости-2017 возглавили Тыва, Чечня и Ингушетия
Новостная служба "Православие и мир"

Москва заняла 47 место в рейтинге, Петербург – 20-е

"
Опубликовано видео спасения девушки, бросившейся под поезд в московском метро
Новостная служба "Православие и мир"

Молодую девушку от самоубийства спас сотрудник общественной организации «Офицеры России»

Все статьи автора
Статьи Дня
Что известно о попытке отравить Патриарха Грузии
Ирина Якушева

Миновала ли угроза для Предстоятеля Грузинской Церкви

Отец старшина и встреча у колодца
Протоиерей Александр Авдюгин

– Как вода святая, сержант?

“Когда я спрашивала, где папа, у мамы делалось такое лицо…”
Екатерина Бурмистрова

Екатерина Бурмистрова о родителях-подпольщиках и детях-сыщиках

самое читаемое

«Вместо лица – месиво, переломы лицевых костей, кровоизлияние»26,323

Протоиерей Александр Степанов: Высказывание Милонова развращает христиан и поощряет безнаказанность11,484

Архимандрит Савва (Мажуко): Монахи тоже ставят друг другу фингалы10,598

«Я вложила в него душу, читала ему в утробе, а он пенек!»10,391

Протоиерей Константин Островский: Иногда старость превращается в кошмар9,636

Я умирал четыре раза. История человека, который 30 лет борется с раком8,669

Поместить святого Валентина в церковный календарь8,289

Хоровод вокруг Исаакия5,558

“Когда я спрашивала, где папа, у мамы делалось такое лицо…”4,885

Православные и католики: рана до сих пор не исцелена4,235

лучшие авторы

Новостная служба40,543

Анна Бессарабова26,323

Священник Константин Камышанов15,410

Протоиерей Александр Степанов11,484

Валерия Михайлова10,598

Дмитрий Емец10,391

Оксана Головко9,636

Священник Евгений Дорофеев8,289

Елена Зелинская5,558

Екатерина Бурмистрова4,885

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть