Москвич спас мужчину, тонувшего в пруду

30 марта. ПРАВМИР. Житель Москвы Андрей Родионов спас жизнь тонувшему в пруду незнакомцу.

Мужчина гулял по одному из столичных парков после работы, когда увидел, как парень играет со своей собакой. Собака кинулась за палкой на лед и провалилось. Хозяин собаки попытался спасти своего питомца, но тоже ушел под лед.

«Парень нырял за собакой, хватал ее за ошейник, поднимал на лед, но она тянула его ко дну», – приводит слова Родионова сайт управы Войковского района Москвы.

Пока молодой человек пытался спасти своего питомца, Родионов вызвал службу спасения и скорую помощь.

«Около нас постоянно проезжали машины, люди видели все происходящее, но никто не останавливался. Я понял, что должен вытянуть парня на берег. Так как поблизости не оказалось большой палки, я решил нагнуть дерево. Тонувший сразу схватился за него и, подтягиваясь по стволу, вылез на лед», — рассказал Андрей Родионов.

По его словам, молодой человек до последнего не мог смириться со смертью собаки. Спаситель отдал промокшему хозяину собаки свою куртку. Позже возле мужчин остановились сотрудники полиции.

В больнице у спасенного мужчины диагностировали переохлаждение.