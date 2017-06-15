О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Москвичам рекомендуют не приходить к мощам Николая Чудотворца по субботам

|
15 июня. ПРАВМИР. Церковь рекомендует жителям Москвы и Подмосковья посещать мощи Святого Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя в любой день, кроме субботы.
Москвичам рекомендуют не приходить к мощам Николая Чудотворца по субботам
Очередь к мощам святителя Николая в Храме Христа Спасителя

«В связи с тем, что большое количество паломников из регионов прибывает для поклонения мощам святителя Николая Чудотворца по субботам, рекомендуем жителям Москвы и Подмосковья выбирать для паломничества любые другие дни, кроме субботы», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте, посвященном принесению мощей Николая Чудотворца в Россию.

Время ожидания в очереди в субботу составляет до 12 часов, в будние дни ожидание в очереди может продлиться 3-4 часа, говорится в сообщении.

Согласно статистике сайта, в субботу, 27 мая, к мощам пришли 37800 человек, 3 июня – 37100 человек, а 10 июня – а 41200 человек. Для сравнения – в понедельник и вторник на этой неделе (12 и 13 июня) количество паломников, посетивших Храм Христа Спасителя, не превышало 25 тысяч человек в день.

Теги:
, ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Мощи Николая Чудотворца в Москве посетили более полумиллиона человек
Мощи Николая Чудотворца в Москве посетили более полумиллиона человек
Новостная служба "Православие и мир"

Непосредственно 9 июня к мощам пришли 45300 паломников

В среду мощи Николая Чудотворца посетило рекордное количество паломников
В среду мощи Николая Чудотворца посетило рекордное количество паломников
Новостная служба "Православие и мир"

В этот день в храм пришли около 50 тысяч человек

В день урагана мощи Николая Чудотворца посетили более 30 тысяч человек
В день урагана мощи Николая Чудотворца посетили более 30 тысяч человек
Новостная служба "Православие и мир"

Общее количество паломников, посетивших святыню, превысило 200 тысяч человек

Благотворительный фонд
Помогите Филиппу самостоятельно дышать и говорить
Помогите Филиппу самостоятельно дышать и говорить
47% собрано / 2318674.08 руб. осталось
Срочное лекарство от меланомы  
Срочное лекарство от меланомы  
7% собрано / 212288 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Путин: никто не пытается запретить «Матильду»
Новостная служба "Православие и мир"

К президенту с соответствующим вопросом обратился актер Сергей Безруков

"
Владимир Путин об отсутствии помощи пострадавшим от паводка: «Это не укладывается в голове»
Новостная служба "Православие и мир"

Женщина рассказала, что ее дом пострадал от паводка и не пригоден для проживания, однако никакой помощи от государства…

"
Семьям могут разрешить тратить часть маткапитала по своему усмотрению
Новостная служба "Православие и мир"

Президент пообещал вернуться к вопросу об индексации материнского капитала

Все статьи автора
Статьи Дня
Петр Мамонов: Что будем делать в четверг, если умрем в среду? (+видео)
Петр Мамонов

На съемках «Острова» я ложился в гробик и выскакивал три раза

«Меня ангел-хранитель оберегает» – говорил Алексей Баталов после опасных съемок
Ирина Якушева

Почти после каждого фильма у него оставалось по шраму

Алексей Баталов: Я благодарю Бога…
Анна Ольшанская

Если спросить сегодня о благочестии, окажется, что никто толком не знает, что…

самое читаемое

Очередь к мощам святителя Николая: что говорят паломники25,817

«Я вам не мамочка!»10,918

«Batushka ответит»: Сейчас я бы снял ролик про деньги священников по-другому8,704

Алексей Баталов: Я благодарю Бога…8,193

Протоиерей Федор Бородин: Священник должен смиряться перед человеком6,022

Три врага православной школы5,929

Олеся Деснянская: Я не верю в революции4,801

Отнимает ли вера свободу: три важных момента4,490

Петр Мамонов: Что будем делать в четверг, если умрем в среду? (+видео)3,006

Пропавший четыре дня назад на Урале мальчик найден живым2,517

лучшие авторы

Ирина Якушева26,534

Новостная служба15,867

Анна Уткина10,918

Валерия Михайлова8,704

Анна Ольшанская8,193

Оксана Головко6,022

Протоиерей Александр Балыбердин5,929

Олеся Деснянская4,801

Сергей Худиев4,490

Петр Мамонов3,006

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть