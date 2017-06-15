Москвичам рекомендуют не приходить к мощам Николая Чудотворца по субботам

15 июня. ПРАВМИР. Церковь рекомендует жителям Москвы и Подмосковья посещать мощи Святого Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя в любой день, кроме субботы.

«В связи с тем, что большое количество паломников из регионов прибывает для поклонения мощам святителя Николая Чудотворца по субботам, рекомендуем жителям Москвы и Подмосковья выбирать для паломничества любые другие дни, кроме субботы», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте, посвященном принесению мощей Николая Чудотворца в Россию.

Время ожидания в очереди в субботу составляет до 12 часов, в будние дни ожидание в очереди может продлиться 3-4 часа, говорится в сообщении.

Согласно статистике сайта, в субботу, 27 мая, к мощам пришли 37800 человек, 3 июня – 37100 человек, а 10 июня – а 41200 человек. Для сравнения – в понедельник и вторник на этой неделе (12 и 13 июня) количество паломников, посетивших Храм Христа Спасителя, не превышало 25 тысяч человек в день.