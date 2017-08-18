Москвичи несут к посольству Испании свечи и цветы

На крыльце посольства уже оставлено несколько десятков свечей, лежат букеты цветов, сообщает РИА Новости. Также около здания посольства дежурят несколько съемочных групп телеканалов.
Посольство Испании в Москве в полдень проведёт минуту молчания в память о жертвах терактов в Барселоне и Альканаре.
Два террористических акта произошли в испанских городах: сначала фургон въехал в толпу людей в Барселоне, затем неизвестные совершили наезд на пешеходов в Камбрильсе. Всего в результате терактов погибли 13 человек, еще более ста пострадали.