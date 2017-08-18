Москвичи несут к посольству Испании свечи и цветы

18 августа. ПРАВМИР. Москвичи несут цветы и свечи к посольству Испании на Большой Никитской, чтобы почтить память жертв теракта в Барселоне.

На крыльце посольства уже оставлено несколько десятков свечей, лежат букеты цветов, сообщает РИА Новости. Также около здания посольства дежурят несколько съемочных групп телеканалов.

Посольство Испании в Москве в полдень проведёт минуту молчания в память о жертвах терактов в Барселоне и Альканаре.