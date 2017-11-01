Москвичи увидят новые билборды с цитатами из переписки царской семьи

Цитаты из личного дневника императрицы и ее писем к супругу посвящены любви, браку и семейному счастью. Новые билборды появятся не только в центре, но и в других районах Москвы, сообщает Interfax.
«Проект по установке билбордов с цитатами из переписки членов царской семьи и их фотографиями уже получил множество положительных отзывов москвичей, которые отметили своевременность появления в городском пространстве позитивного контента, утверждающего непреходящие нравственные и семейные ценности», – сообщают в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, который является соорганизатором этого проекта.
Проект «Николай II и Александра Федоровна. Слова о любви» был запущен в столице в конце сентября этого года.