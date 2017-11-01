О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Ждём Вас!
9
ноября
в 19:00
Киноклуб «Правмир» – легендарный фильм Чарли Чаплина «Малыш»
Навигация
Важные темы:

Москвичи увидят новые билборды с цитатами из переписки царской семьи

|
1 ноября. ПРАВМИР. В рамках проекта «Николай II и Александра Федоровна. Слова о любви» на улицах Москвы появились новые фотографии членов царской семьи и избранные цитаты из их переписки.
Москвичи увидят новые билборды с цитатами из переписки царской семьи
Фото: diaconia.ru

Цитаты из личного дневника императрицы и ее писем к супругу посвящены любви, браку и семейному счастью. Новые билборды появятся не только в центре, но и в других районах Москвы, сообщает Interfax.

«Проект по установке билбордов с цитатами из переписки членов царской семьи и их фотографиями уже получил множество положительных отзывов москвичей, которые отметили своевременность появления в городском пространстве позитивного контента, утверждающего непреходящие нравственные и семейные ценности», – сообщают в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, который является соорганизатором этого проекта.

Проект «Николай II и Александра Федоровна. Слова о любви» был запущен в столице в конце сентября этого года.

Теги:
, ,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру

Поскольку вы здесь…

… у нас есть небольшая просьба. Все больше людей читают портал "Православие и мир", но средств для работы редакции очень мало. В отличие от многих СМИ, мы не делаем платную подписку. Мы убеждены в том, что проповедовать Христа за деньги нельзя.

Но. Правмир это ежедневные статьи, собственная новостная служба, это еженедельная стенгазета для храмов, это лекторий, собственные фото и видео, это редакторы, корректоры, хостинг и серверы, это ЧЕТЫРЕ издания Pravmir.ru, Neinvalid.ru, Matrony.ru, Pravmir.com. Так что вы можете понять, почему мы просим вашей помощи.

Например, 50 рублей в месяц – это много или мало? Чашка кофе? Для семейного бюджета – немного. Для Правмира – много.

Если каждый, кто читает Правмир, подпишется на 50 руб. в месяц, то сделает огромный вклад в возможность о семье и обществе.

Внести свой вклад

Похожие статьи
Эксперты нашли на черепе Николая II следы от ударов саблей
Эксперты нашли на черепе Николая II следы от ударов саблей
Новостная служба "Православие и мир"

Криминалисты рассказали о новых доказательствах принадлежности останков императору Николаю Второму

Результаты экспертизы останков семьи Николая II будут обнародованы
Результаты экспертизы останков семьи Николая II будут обнародованы
Новостная служба "Православие и мир"

Следственный комитет РФ дал разрешение на публикацию итогов исследования

Путин откроет в Москве крест в память о великом князе Сергее Александровиче
Путин откроет в Москве крест в память о великом князе Сергее Александровиче
Новостная служба "Православие и мир"

Памятник, который был установлен в 1908 году на народные пожертвования, в 1918 году разрушили

Благотворительный фонд
Алексутин Денис: Любовь vs Лимфома
Алексутин Денис: Любовь vs Лимфома
12% собрано / 1173803 руб. осталось
Найти почему плачет Титенко Богдан
Найти почему плачет Титенко Богдан
27% собрано / 86530 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Президент еврейской общины поблагодарил Патриарха Кирилла за борьбу с антисемитизмом
Новостная служба "Православие и мир"

Раввин также отметил вклад Патриарха в развитие межрелигиозных отношений в России

"
Французские власти приняли решение убрать крест с памятника Зураба Церетели
Новостная служба "Православие и мир"

Французы запустили в интернете кампанию «Покажи свой крест» в защиту монумента

"
Леонид Рошаль: Необходимо усилить уголовную ответственность за нападения на врачей
Новостная служба "Православие и мир"

Президент Национальной медицинской палаты заявил, что за последний год количество нападений на медиков увеличилось в два раза

Все статьи автора
Статьи Дня
Ортопед Владимир Кенис: Уже сейчас можно заказать разработку лекарства от любой болезни
Тамара Амелина

Но вмешательство в человеческий геном может обернуться катастрофой

17 людей с аутизмом и синдромом Дауна, которые достигли огромных успехов
Надежда Прохорова

"Правмир" собрал удивительные истории

Умирать нужно так
Наталья Лосева

Чтобы ещё долгое время ты мог заботиться о любимых

самое читаемое

Как священник в день Хэллоуина с нечистью воевал11,754

Хэллоуин: опасно или просто весело?9,372

Хеллоуин как подростковый протест: 4 совета родителям8,245

Комсомольский шабаш во Дворце пионеров6,261

Мужчин не спрашивают на исповеди про аборты5,025

День жертв политических репрессий. На помойке истории2,785

Умирать нужно так2,498

Новые открытия академика Зализняка в 2017 году (видео+текст лекции)2,107

Митрополит Иларион: Константинопольский Патриархат не признает раскол Украинской Церкви2,076

Ура, каникулы! 10 полезных блогов для школьников1,969

лучшие авторы

Новостная служба14,540

Игумен Валериан (Головченко)11,754

Мария Цырлина9,372

Дарья Рощеня8,245

Валерия Дикарева6,261

Маша Стрельцова5,025

Протоиерей Игорь Прекуп2,785

Анна Резникова2,568

Наталья Лосева2,498

Андрей Анатольевич Зализняк2,106

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий Словарь Правмира
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
(!) Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Наверх
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить