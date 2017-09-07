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«Мой ребенок меня раздражает!» ‒ тема нового номера журнала для родителей «Виноград»

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7 сентября. ПРАВМИР. Вышел в свет новый номер журнала для родителей «Виноград» № 5 (79) за сентябрь-октябрь 2017 года.
«Мой ребенок меня раздражает!» ‒ тема нового номера журнала для родителей «Виноград»

Главная тема номера – любовь к детям.

Материнскую любовь никто не отменял. И тем не менее порой женщины общаются со своими детьми на повышенных тонах: вместо милого воркования разговор матери с ребенком превращается в непрерывный крик. Зачастую и сам малыш все делает наперекор и даже провоцирует скандал. Что с этим делать? Как взять себя в руки? Что скрывается за детскими капризами?

Также в журнале:

Как развить память у ребенка? Очень часто можно слышать, как люди говорят: «Ему повезло, у него феноменальная память!» И если некоторые добровольно признают, что имеют плохую память, это лишь значит, что они не умеют ею пользоваться. Почему мы хорошо запоминаем одни события и никак не можем вспомнить другие?

Современные дети стали жаловаться на скуку намного чаще, чем дети предыдущих поколений. Главными причинами такого аномального поведения принято считать развитие электронных технологий, которые изолируют детей от живого общения, заменяют старые виды развлечений электронными. Но далеко не всегда детская скука – это на самом деле скука.

Задача любой супружеской пары – научиться чувствовать друг друга, сообща решать возникающие вопросы, устанавливать гибкие и конструктивные семейные границы, как внешние, так и внутренние. В молодости, когда привычки еще не устоялись, подстроиться под нужды другого человека не так сложно. А что происходит, когда в первый брак вступает уже немолодой человек?

Детская кожа – самая нежная, безупречно гладкая, идеально ровная. Если на ней возникают какие-то раздражения, наросты или новообразования, это вызывает серьезное беспокойство у родителей. Но когда действительно стоит встревожиться?

Это и многое другое в новом номере журнала для родителей «Виноград»!

Подписка в отделениях связи или на сайте www.vinograd.su

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