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Можно ли покрестить ребенка без огласительной беседы?

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Почему Крещение - это не только праздник в честь рождения ребенка, и зачем священники “чудят”, настаивая на беседах перед таинством - рассказывает Сергей Худиев.
Можно ли покрестить ребенка без огласительной беседы?
Фото: Boris Piaterikov / Flickr

“Как зачем крестить? Мы же русские люди!”

Сергей Худиев

Недавно я наткнулся еще одно свидетельство того, что люди реагируют с некоторым огорчением и раз/дражением на обязательное требование бесед перед Крещением — взрослого, если крестится человек в сознательном возрасте, или родителей, если крестят младенца.

Человек родился, его надо крестить, потом устроить праздник в честь его рождения, радостное застолье, все уже организовано, гости приглашены, еда стынет и ждет — и вдруг священник упирается и говорит, что без предварительных бесед крестить дитя не будет.

Причем если раньше это делали отдельные, наиболее принципиальные батюшки, вызывая недоуменную реакцию «батя чудит», то теперь это вводится в обычай по всей Церкви.  Это и вызывает непонимание и обиду.

На каком основании людям, которые хотят Крещения, и готовы даже довольно щедро его оплатить, можно отказать?

Со своей стороны люди церковные спрашивают — а зачем же вы желаете креститься (или крестить ребенка), если вы не знаете и не желаете знать ни смысла этого великого Таинства, ни учения Церкви, к которой через него присоединяетесь? Ну зачем вам, в самом деле?

Этот вопрос обычно ставит людей в тупик — они не знают, толком, зачем, и отвечают что-то вроде «так положено», «ну мы же русские люди», или что-то совсем суеверное вроде «чтобы ребенок не болел».

 

Но Крещение – не об этом

Так бывает — человек испытывает смутное сознание того, что «так должно», «так принято», но не может толком объяснить, почему. Не стоит насмехаться над этим — человеческая жизнь полна ритуалов, особенно — наиболее важные ее моменты.

Похороны и свадьбы даже в таком атеитизированном обществе, как поздний СССР, были полны обрядов. В моменты подавляющей скорби — или ошеломляющей радости — люди нуждаются в традиции, которая даст их переживаниям какие-то принятые формы выражения, подскажет, что делать.

Смысл обмена кольцами в том, что он знаменует брак — «двух сердец одно решенье», больше ни в чем. Смысл того, что человек берет ручку и пишет свою фамилию в углу распечатки — в том, что он принимает на себя обязательства по договору. Смысл того, что люди кладут букет цветов на могилу или памятник — в том, что они хотят выразить почтение к усопшим родственникам или павшим воинам.

Люди хотят крестить ребенка, потому что им нужен торжественный обряд, при помощи которого они могли бы сказать себе, друг другу и Богу, что совершилось нечто очень важное и прекрасное, человек пришел в мир. Что-то, что как и другие важные события нуждается в обряде.

Поэтому чувства людей, которые стоят за желанием непременно крестить младенца, можно понять — и это конечно, они ничуть не заслуживают презрения и посмеяния.

Другое дело, что Крещение — оно не об этом. Вот совершить, скажем, торжественный молебен о здравии новорожденного и матери, или найти еще какую-то форму сопровождения   этого события было бы возможно. Праздновать рождение человека — хорошо и правильно, и в высшей степени уместно.

Но Крещение — это не празднование того, что человек родился в мир. Это нечто другое, великое и пугающее. Это вступление в завет с Богом, погружение в смерть Христову и возрождение Его воскресением,  приобщение к  мистическому телу Христову.

Это событие, которое Писание называет Новым Рождением, или даже Новым Сотворением. Это Таинство, к которому следует подходить с благоговейным ужасом — хотя бы несколько сознавая меру ответственности, которую человек на себя возлагает.

В центре Евангелия стоит смерть и Воскресение Господа нашего Иисуса Христа. В Крещении мы соединяемся  с Ним таким образом, что Его смерть становится нашей, как если  бы мы умерли за наши грехи, и тяготевшее на нас осуждение было полностью исчерпано этой смертью. Мы принимаем дар прощения, который был приобретен для нас дорогой и страшной ценой — мукой и смертью Единородного Сына Божия.

И это принятие предполагает, что мы сознаем, что мы грешники и нуждаемся в спасении, что за наши грехи умер Христос, и что мы желаем принять Его прощение.

Далее, оно предполагает решимость глубоко переменить свою жизнь — и оставить время, когда мы отвергали или игнорировали Бога, в прошлом.

Крещение — это смерть для прежней жизни и воскресение к новой. К жизни, в которой у нас есть Господь, Владыка, повелитель, которому мы принадлежим полностью и безусловно — как люди, вступившие в брак, или усыновленные, или давшие присягу.

«Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа» (2Тим.2:3) — пишет Апостол, и этот образ воина встречается еще неоднократно. Брак, усыновление, принесение присяги — это события, после которых жизнь человека резко меняется. Он уже не может жить как раньше.

Фото: Александр Калин / Flickr

Священник просто обязан объяснить это людям

Сказать «мне нравятся все эти красивые свадебные обряды; вообще почти все люди у нас через эти обряды проходят; а что с этим связаны какие-то обязательства всю жизнь заботиться об этой женщине, а на других и не смотреть — да ну, отстаньте» — значит повести себя  очень недостойно по отношению и к невесте, и к ее родным,  и, неизбежно, очень сильно испортить отношения.

Пойти добровольно завербоваться контрактником в армию, выполнить все формальности, подписать все бумаги, принести все клятвы, а потом попробовать сделать вид, что вы можете жить дальше так, как будто никаких обязательств не брали — значит вызвать у воинского начальства сильное неодобрение.

Взять на себя обязательства перед Богом, заключить с Ним завет, который предполагает, что вы, по меньшей мере, каждое воскресенье приходите в Церковь, чтобы воздать Ему славу, благодарение и поклонение, и вообще подчиняете свою жизнь Ему, а потом делать вид, что никаких обязательств вы не брали — это серьезный грех. Как не менее серьезный грех крестить младенца, принимая на себя, тем самым, обязательство воспитать его в христианской вере, и про эти обязательства немедленно забыть.

Священник просто обязан объяснить людям, что такое Крещение, и было бы нелепо упрекать его в этом.

Поэтому можно сказать счастливым родителям: «Мы радуемся и ликуем вместе с вами, что дитя родилось мир. Мы еще более будем ликовать, если вы твердо намерены воспитать его в православной вере, что предполагает, что вы собираетесь жить по этой вере сами. Но если вы пока с этим не определились, давайте пока помолимся, поблагодарим Бога, попросим Его благословения — а Крещение, все же, отложим, чтобы не было на нас греха».

 

 

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