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Мучиться от боли, чтобы искупить грехи – людоедская логика

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Протоиерей Александр Ильяшенко – о боли и обезболивании, а также о том, дается ли болезнь в наказание.
Мучиться от боли, чтобы искупить грехи – людоедская логика
Фото: sethealth.ru

Протоиерей Александр Ильяшенко

Подчас приходится слышать мнение, будто люди должны страдать и мучиться от боли, якобы таким образом искупая свои грехи. Согласиться с таким мнением нельзя, тем более странно слышать такое утверждение от верующего человека.

Апостол Павел сказал: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал. 6:1,2). Господь через апостола Павла призывает нас друг другу помогать. И Сам Он исцелял болящих по их вере, избавляя от страданий. Что же, мы, называя себя христианами, не будем на это обращать внимание?

Из этой странной мысли вытекает еще более странное следствие, что святые чудотворцы, которые исцеляли людей, трудились зря и чуть ли не против воли Божией. Ведь пусть лучше страждущие страдают и умирают в страданиях. Какая-то людоедская логика. Знаменитый хирург, святитель Лука Войно-Ясенецкий, одним из самых первых в мире, если не самым первым, разрабатывал регионарную анестезию, которую сейчас сплошь и рядом применяют в медицине, и в стоматологии в частности. Разрабатывал для того, чтобы облегчать людям страдание.

Несколько лет назад мне делали операцию. Конечно, как любой человек, я волновался. Привозят в операционную, оглядываюсь, на стенах крестики висят – вот, значит, помещение освящено, уже лучше. Увидел на стене икону святителя Луки Войно-Ясенецкого – и совсем успокоился.

Конечно, мы должны прикладывать все усилия, чтобы облегчить людям страдания. Господь призывает нас благотворить врагам нашим! Тем более, наша задача помогать страждущим братьям.

Смотреть на страдающего человека и говорить: «Это тебе по твоим грехам» – это, мне кажется, верх гордости, неразумия, жестокости, бездарности и бессердечия. Какое-то крайне извращенное понимание сути христианства.

Глядя на любовь и доброту окружающих, человек и страдание будет переносить легче, и он глубже осознает их смысл. А если он будет смотреть на наше бессердечие, то к его физическим страданиям добавятся еще и нравственные.

Лет семь назад меня пригласили в хоспис крестить и причастить моего бывшего старшего по опыту и по возрасту сослуживца. Он был в свое время членом партии, балагур и весельчак, который за словом в карман не лез, а теперь я увидел его немощного, находящегося при смерти.

Мы его окрестили, он причастился, лежал на боку, казалось в забытьи. Но вот он открывает глаза, смотрит на стену и говорит: «Крест». Мы смотрим в ту сторону, но ничего, кроме больничной стены, не видим. А вот только что крестившийся и принявший Святое Причастие увидел крест.

А теперь представьте, что священник сказал бы ему: «Ты, брат, при жизни жил как хотел, то и то делал, по жизни ты грешный человек, а еще и боль физическую пытаешься приглушить? Страдай себе для спасения души, а я к тебе не пойду». Место ли такому священнику-псевдохристианину в Церкви?

Да, известно, что страданием душа очищается. Но это – процесс таинственный. Одно дело, если человек воспринимает с верой то, что Господь послал ему такое страдание – значит, так тому и быть, его надо переносить, значит, Господь так ведет тебя ко спасению. Все это человек может принять для себя только сам. И если рядом находятся добрые люди, которые на этом сложнейшем, тернистом пути спасения человеку помогают своей любовью, заботой, нежностью, лаской, состраданием, грамотной медицинской помощью, – они облегчают ему этот путь. За любовь окружающих и его любовь умножается.

Так что не надо здесь мудрствований. Всё же просто и понятно. Господь говорит: «Болен был и посетили Меня» (Мф. 25:34). Что значит «посетили», себя, что ли, показали? Посетили больного, значит, постарались облегчить его страдания тем или другим способом. Ведь об этом Господь говорит. А если прошли равнодушно мимо страдающего человека, то тогда загробная участь наша незавидна.

То, что среди православных есть те, кто утверждает, будто болезнь дается грешным людям в наказание, чтобы те духовно очистились, так это наша, священническая, недоработка. Да еще сложились такие вот искаженные представления из-за многих, многих лет расхристанной жизни.

Но не зря же раньше говорили: «Русские люди – добрые люди». Так оно и есть, такими наши соотечественники и остались, но столько испытаний, столько несправедливости, столько бесчеловечного отношения обрушивалось и обрушивается на рядового человека. Поэтому так много искаженных представлений и о духовной жизни, и о человеке вообще. Это очень печальный факт, печальное свидетельство о том, что мы во многом, несмотря на внешнюю культуру, одичали. Утратили то доброе, милостивое состояние души, которое было характерно для русского народа.

Записала Оксана Головко

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