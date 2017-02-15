Муниципалитет «Парнас» в Петербурге переименуют в честь Сергия Радонежского

15 февраля. ПРАВМИР. Законодательное собрание Петербурга проголосовало за смену наименования МО «Парнас» на МО «Сергиевское».

Смена названия нужна для того, чтобы отразить «исторические, культурные и иные местные традиции и особенности территории муниципального образования, а также по многочисленным обращениям жителей муниципального образования», говорится в пояснительной записке. Объяснения, каким образом Сергий Радонежский связан именно с территорией МО «Парнас», в законопроекте не приводятся.

По словам главы округа Алексея Черезова, переименование поддержали не менее 10 тысяч жителей округа. Он отметил, что округ «постоянно путают с одноименной оппозиционной партией» и жителям во время выборов приходилось разъяснять, что муниципальный округ и оппозиционеры никак не связаны друг с другом, сообщает петербургская интернет-газета Фонтанка.ру.

Идея переименования округа принадлежит нынешнему депутату Госдумы Евгению Марченко. Он объяснял необходимость переименования тем, что люди путают название муниципального образования «Парнас» с одноименными названиями партии, промзоны, станции метро и колбасного завода.

Против переименования выступили оппозиционные фракции, обратив внимание на то, что в Петродворцовом районе уже есть поселок Сергиевка, а решение о переименовании должна принимать топонимическая комиссия.

В первом чтении за документ проголосовали 35 депутатов, 13 выступили против.