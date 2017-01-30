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Музей «Исаакиевский собор» сократит 160 человек

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30 января. ПРАВМИР. Почти 160 сотрудников государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» будут сокращены в случае передачи объекта в управление Церкви.
Музей «Исаакиевский собор» сократит 160 человек

Об этом сообщил директор учреждения Николай Буров.

«В жизни музея наступают серьезные изменения, которые коснутся и жизни сотрудников. Как ни просчитывай, получается, что 158 человек при изъятии Исаакиевского собора нужно будет трудоустраивать», – цитирует Николая Бурова Интерфакс.

По словам директора музея, «нынешняя ситуация на рынке труда не такая, чтобы человек беззаботно относился к таким угрозам».

«Мне очень жаль, потому что это специалисты, которые воспитывались этим музеем и работали на него многие годы, а кое-кто и десятилетия», – сказал Буров.

Буров не исключил, что вслед за Исаакиевским собором Церкви может быть передан Спас-на-Крови.

«Я думаю, что Спас буквально следующий, у меня есть такое предчувствие. Не знаю про Петропавловский собор, но это тоже было бы неверным, как мне кажется», – добавил Буров.

Власти Петербурга ранее решили передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование Русской православной церкви. Здание должно перейти под управление РПЦ не позднее 1 марта 2019 года.

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