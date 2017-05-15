Музей памяти жертв политических репрессий откроют в Магадане

15 мая. ПРАВМИР. Мемориал памяти жертв политических репрессий откроется на базе бывшей пересыльной тюрьмы Севвостлага в Магадане.

«Губернатор Владимир Печеный дал поручение решить вопросы с передачей земельного участка и самого здания изолятора бывшей пересыльной тюрьмы в областную собственность, подготовить детальные предложения по реализации проекта», – говорится в сообщении управления информационной политики правительства области.

Пересыльная тюрьма, где содержали заключенных, прибывших морем в Магадан, была расположена у подножия сопки Крутой на четвертом километре колымской трассы.

Заключенные здесь ожидали распределения и отправки в лагеря «Дальстроя», расположенные на территории Северо-Востока СССР. От тех времен на территории тюрьмы сохранилось только здание штрафного изолятора, в котором и планируют создать музей памяти жертв политических репрессий и воссоздать обстановку начала 1940-х годов, когда был построен изолятор.

С 1932 по 1954 годы через колымские лагеря прошло более 800 тысяч человек, порядка 120 тысяч из них умерло, не дождавшись освобождения.

В июне в Магадан прибудет рабочая группа во главе с председателем Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым, а также соавтор монумента «Маска скорби» архитектор Камиль Казаев и директора московского музея ГУЛАГа Роман Романов. Они обсудят, в частности, концепцию будущего музея.