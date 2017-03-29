Музей в Бородино начнет передачу Церкви зданий монастыря

29 марта. ПРАВМИР. Музей-заповедник «Бородинское поле» планирует передать здания и храмы на территории Спасо-Бородинского женского монастыря, которые принадлежат музею, в пользование Русской православной церкви.

«Спасо-Бородинский монастырь — практически 70% это музей-заповедник “Бородинское поле” и принадлежит музею, храмы принадлежат тоже музею. Было получено соглашение и благословение о том, чтобы начались работы по передаче Владимирского собора Церкви, и музей ведет как раз эти работы для того, чтобы храмы, как минимум, перешли в пользование непосредственно православной церкви», – сообщил начальник отдела межмузейной коммуникации РОСИЗО Валерий Климов, его цитирует РИА Новости.

По его словам, в этих зданиях нет экспозиций музея.

После введения в эксплуатацию фондохранилища (намечено на лето 2017 года) и строительства других помещений, когда будут постепенно освобождаться занимаемые в монастыре площади, можно говорить о дальнейшей передаче последних, сообщил ТАСС со ссылкой на Климова.

Директор музея-заповедника обратил внимание на то, что передача зданий должна осуществляться только после строительства зданий музея.

«Были переговоры с игуменьей. Они будут двигаться по пути решения вопроса о передачи монастыря РПЦ, а музей куда денется? Одна из долгосрочных концепций предусматривала именно строение административных корпусов, куда переедет музей, и мы спокойно сможем отдать РПЦ, когда срок придет», – сказал директор музея-заповедника Игорь Корнеев.

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