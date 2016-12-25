Муж Елизаветы Глинки подтвердил, что она находилась на борту разбившегося самолета

25 декабря. ПРАВМИР. Адвокат Глеб Глинка, муж Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза, подтвердил ее гибель в авиакатастрофе Ту-154 в Черном море.

Об этом сообщает “Сноб”.

Глава благотворительного фонда “Справедливая помощь” Елизавета Глинка находилась в списке пассажиров рухнувшего самолета. Она должна была везти медикаменты для университетского госпиталя в сирийской Латакии.

Самолет Ту-154, принадлежавший Минобороны России потерпел крушение при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера в Сирию.

Фрагменты корпуса пропавшего самолет обнаружены в полутора километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

На борту находилось 84 пассажира и 8 членов экипажа. Большинство пассажиров составляли артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Кроме того, на борту находились военнослужащие, а также и девять представителей российских СМИ.

Разбившийся самолет был введён в эксплуатацию 33 года назад — в 1983 году. По предварительным данным, причиной падения Ту-154 стала техническая неисправность или ошибка пилотирования.