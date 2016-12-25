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Муж Елизаветы Глинки подтвердил, что она находилась на борту разбившегося самолета

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25 декабря. ПРАВМИР. Адвокат Глеб Глинка, муж Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза, подтвердил ее гибель в авиакатастрофе Ту-154 в Черном море.
Муж Елизаветы Глинки подтвердил, что она находилась на борту разбившегося самолета

Об этом сообщает “Сноб”.

Глава благотворительного фонда “Справедливая помощь” Елизавета Глинка находилась в списке пассажиров рухнувшего самолета. Она должна была везти медикаменты для университетского госпиталя в сирийской Латакии.

Самолет Ту-154, принадлежавший Минобороны России потерпел крушение при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера в Сирию.

Фрагменты корпуса пропавшего самолет обнаружены в полутора километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

На борту находилось 84 пассажира и 8 членов экипажа. Большинство пассажиров составляли артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Кроме того, на борту находились  военнослужащие, а также и девять представителей российских СМИ.

Разбившийся самолет был введён в эксплуатацию 33 года назад — в 1983 году. По предварительным данным, причиной падения Ту-154 стала техническая неисправность или ошибка пилотирования.

Елизавета Петровна Глинка  — врач-реаниматолог, специалист в области паллиативной медицины, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь». Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. В 1999 году в Киеве основала первый хоспис при Онкологической больнице Киева. Член правления Фонда помощи хосписам «Вера». Учредитель и президент американского фонда VALE Hospice International. В 2010 году Елизавета Глинка осуществляла от своего имени сбор материальной помощи в пользу пострадавших от лесных пожаров. В 2012 году Глинкой и её фондом был организован сбор вещей для пострадавших от наводнения в Крымске. С началом вооружённого конфликта на востоке Украины оказывает помощь людям, проживающим на территориях ДНР и ЛНР. Начиная с 2015 года, во время войны в Сирии, Елизавета Глинка неоднократно посещала территорию страны с гуманитарными миссиями — занималась доставкой и распределением лекарств, организацией оказания медицинской помощи гражданскому населению Сирии. В 2016 году Елизавета Глинка стала Лауреатом Государственной премии в области правозащитной деятельности.

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