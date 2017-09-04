Мужчина из Татарстана стал православным и раскаялся в убийствах

Об этом сообщает Следственный комитет по Петербургу.
Как следует из сообщения СК, 1 сентября в полицию обратился 34-летний житель Татарстана с явкой с повинной. Он признался в совершении двух убийств в феврале 2003 года в петербургском Кронштадте.
«Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемый в ходе ссоры с потерпевшим нанес ему и его жене множественные удары ножом, после чего с места происшествия скрылся», – сообщает СК.
Мужчина рассказал, что стал православным человеком, поэтому добровольно обратился в правоохранительные органы. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время мужчине подозреваемому будет предъявлено обвинение.
Уголовное дело расследуется по статье «убийство».