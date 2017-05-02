Мужчина, мешавший проезду скорой помощи, задержан в Пятигорске

2 мая. ПРАВМИР. Мужчина, который мешал проехать водителю скорой помощи, угрожая ему ножом, задержан в Пятигорске.

Об инциденте сотрудникам Росгвардии сообщил водитель скорой помощи. По его словам, мужчина угрожал из окна иномарки предметом, похожим на нож, выражаясь при этом нецензурной бранью.

Сотрудники Росгвардии остановили автомобиль и задержали троих местных жителей, один из которых — ранее судимый 27-летний мужчина.

«На место происшествия незамедлительно была вызвана следственно-оперативная группа. Правонарушители переданы для дальнейшего разбирательства в дежурную часть отдела МВД России по Пятигорску», — отметили в ведомстве.