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Мужчина погиб при пожаре в Храме всех религий в Казани

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10 апреля. ПРАВМИР. Один человек погиб при пожаре в Храме всех религий в Казани.
Мужчина погиб при пожаре в Храме всех религий в Казани

Сообщение о пожаре в храме поступило в МЧС от очевидца 10 апреля в 4:35.

«На момент прибытия первых пожарных подразделений происходило горение на кровле и в чердачном помещении над вторым этажом многоуровневого здания. Пожарным расчетам для доступа в здание пришлось потратить время на вскрытие закрытых на замки дверей», – говорится в сообщении спасателей.

Пожарным удалось в 06:51 ликвидировать открытое горение.

«В 5.40 в ходе тушения пожара на втором этаже  обнаружено тело мужчины, личность устанавливается», – говорится в релизе МЧС.

По предварительной причине, пожар произошел из-за поджога. «Найдено несколько очагов пожара, есть следы горючей жидкости», – сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Татарстану.

Храм всех религий – сооружение, возведение которого было начато в 1994 году. По замыслу автора, он является архитектурным символом религий, культуры и цивилизаций. Службы и обряды в комплексе не проводятся.

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