Мужчина погиб при пожаре в Храме всех религий в Казани

Сообщение о пожаре в храме поступило в МЧС от очевидца 10 апреля в 4:35.
«На момент прибытия первых пожарных подразделений происходило горение на кровле и в чердачном помещении над вторым этажом многоуровневого здания. Пожарным расчетам для доступа в здание пришлось потратить время на вскрытие закрытых на замки дверей», – говорится в сообщении спасателей.
Пожарным удалось в 06:51 ликвидировать открытое горение.
«В 5.40 в ходе тушения пожара на втором этаже обнаружено тело мужчины, личность устанавливается», – говорится в релизе МЧС.
По предварительной причине, пожар произошел из-за поджога. «Найдено несколько очагов пожара, есть следы горючей жидкости», – сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Татарстану.
Храм всех религий – сооружение, возведение которого было начато в 1994 году. По замыслу автора, он является архитектурным символом религий, культуры и цивилизаций. Службы и обряды в комплексе не проводятся.