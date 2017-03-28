Мужчина погиб, спасая жену и ребенка из перевернувшейся машины

28 марта. ПРАВМИР. 30-летний мужчина погиб в Калининградской области, спасая из перевернувшейся машины своих жену и ребенка.

ДТП произошло в субботу, 25 марта, около 9:20, сообщает Клопс.ru со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Водитель ехал в автомобиле Mercedes вместе с 23-летней женой и годовалым ребенком. В районе поселка Баевка у машины лопнуло колесо. Автомобиль вылетел в кювет, несколько раз перевернулся и упал на крышу в канаву с водой. После этого машина начала тонуть.

«Мужчина, несмотря на травмы, сумел отстегнуть ребенка и помог им с женой выбраться наружу. При этом сам водитель захлебнулся и погиб», – сообщает издание.

У пострадавших незначительные травмы. Малыша отделался ушибом ноги, его мать отправили в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга.