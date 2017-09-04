Мужчина протаранил на автомобиле кинотеатр в Екатеринбурге

4 сентября. ПРАВМИР. Мужчина, состоящий на учете у психиатра, на автомобиле УАЗ протаранил вход в кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге. Это произошло утром в понедельник.

Автомобиль был начинен газовыми баллонами. После ДТП мужчина поджог машину. Площадь пожара составила 30 кв.м. Возгорание ликвидировано.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Он пришел в травмпункт с ожогами, медики сообщили об этом в полицию. Мужчина госпитализирован.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в твиттере сообщил, что человек, который въехал на машине в «Космос», установлен, он является психически неуравновешенным и цели его поступка пока неясны.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога). На месте происшествия работает усиленная областная следственно-оперативная группа.