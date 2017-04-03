Мужчина прыгнул с моста в Москву-реку, чтобы спасти девушку

3 апреля. ПРАВМИР. Мужчина прыгнул в Москву-реку с Большого Каменного моста в центре Москвы, чтобы спасти тонущую подругу.

Инцидент произошел вечером 2 апреля. Молодые люди компанией гуляли по центру Москвы. Девушка, поссорившись со своим другом, решила свести счеты с жизнью и прыгнула с моста в реку.

Ее приятель, увидев это, вызвал скорую и МЧС и позвал друга на помощь. Тот последовал за девушкой, пытаясь спасти ее от утопления, пишет МК. По версии других изданий, на помощь к девушке ее возлюбленный бросился самостоятельно.

Мужчине удалось вытащить девушку на поверхность воды и удерживать там до приезда спасателей. Медики констатировали ее смерть, они погибла от переохлаждения. Мужчине потребовалась медицинская помощь.

Отмечается, что погибшей оказалась гражданка Белоруссии. В момент трагедии она была пьяна.