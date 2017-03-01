Мужчина со сломанной рукой помог спасти семью при пожаре на Кубани

1 марта. ПРАВМИР. Мужчина со сломанной рукой помог спасти семью при пожаре в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел в Краснодаре 1 февраля, однако известно о нем стало только сейчас после того, как все участники тех событий прошли лечение в медучреждениях Краснодара.

В 7 утра Александр Седых, снимавший с женой и двумя детьми половину частного домовладения, проснулся от запаха гари. Он увидел, что пламя отрезало выход из дома.

В это время супруга Александра одела мальчиков и подвела их к окну. Александру удалось разбить стекло форточки. Он схватил одного из сыновей на руки, выпрыгнул на улицу и бросился к соседям.

«Горим! Скорее!» – с такими словами Александр Седых ворвался в дом Вячеслава Маленьких. Оставив 6-летнего мальчика у соседей, Александр снова бросился к своему дому.

«Во второй половине горящего дома проживала моя бабушка. Поэтому, наспех одевшись, ринулся к ней», – вспоминает Вячеслав.

Он увидел, что все заволокло дымом. Выведя пожилую женщину на улицу, Вячеслав бросился к половине Седых. В окно он увидел, что жена Александра без сознания, а муж, теряя сознание от угарного газа, пытается закрыть собой ее и ребенка.

В этот момент к месту пожара подоспел сосед Кирилл Ваганов. «В то утро меня разбудила мать, сообщив, что у соседей пожар. Когда выбежал на улицу, соседний дом уже был в огне», – рассказал он.

Кирилл с Вячеславом и соседом Александром Дубровиным выбили окно. Запрыгнув в дом, они увидели, что взрослые и ребенок находятся без сознания.

«В голове мелькнула мысль, что они мертвы. Первым схватил на руки мальчика. Потом вытащили с ребятами Александра и его жену», – рассказал Кирилл Ваганов.

Как только он выбрался, почувствовал, что теряет сознание.

Кирилл Ваганов спасал семью Седых с загипсованной из-за перелома рукой. «Важна была каждая минута. О руке не думал, забыл даже, что с гипсом. Руку можно потом собрать, а человеческую жизнь – нет», – вспоминает Ваганов.

Прибывшие пожарные приступили к тушению огня, а пострадавших передали медикам. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.

Представители руководства ООО «Краснодар Водоканал», где работают Вячеслав и Кирилл, вручили мужчинам благодарственные письма и денежные премии. Вопрос о награждении за проявленное мужество решается и в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.