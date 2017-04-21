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Мужчина спас двух инвалидов из пожара в Кировской области

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21 апреля. ПРАВМИР. Мужчина спас свои родственников-инвалидов – мать и брата – из пожара в Кировской области.
Мужчина спас двух инвалидов из пожара в Кировской области

Пожар произошел в деревне Нижняя Паломица в ночь с 3 на 4 апреля.

Загорелся двухквартирный жилой дом. Огонь заметила соседка и тут же сообщила Виктору Тимонину о том, что горит квартира его матери и брата (оба инвалида, не способные самостоятельно передвигаться).

«Виктор мгновенно бросился их спасать. С первого раза войти в квартиру не удалось. Глубоко вздохнув и задержав дыхание, он вбежал в горящий дом, сначала вынес мать, а затем и брата. После чего он побежал за помощью», – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Кировской области.

К месту пожара подоспели подразделение муниципальной пожарной охраны и добровольцы. Из-за позднего обнаружения и удаленности водоисточников дом спасти не удалось. Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

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