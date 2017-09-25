Мужчина спас из пожара пенсионерку в Новосибирской области

25 сентября ПРАВМИР. Отважный поступок, чуть было не стоивший жизни, совершил житель рабочего поселка Чаны Новосибирской области, сообщает региональное ГУ МЧС.

В пятницу, 22 сентября, на пульт связи пожарной части поступило сообщение от жителей Чановского района о возгорании жилого дома. В момент возникновения пожара в квартире находилась женщина преклонного возраста 1937 г.р.

К моменту прибытия пожарных горели надворные постройки.

Вскоре выяснилось, что женщину, находящуюся в квартире, спас сосед – Михаил Иванович Гладких. Увидев пожар, мужчина не испугался ядовитого дыма, и, рискуя собственной жизнью, кинулся спасать женщину через окно спальной комнаты. Через считанные минуты Михаил вытащил пенсионерку на свежий воздух.

«Женщина при пожаре не пострадала, а вот дощатая веранда и домашние вещи в квартире были повреждены огнем. Пожарно-спасательным подразделениям удалось не допустить распространения огня на соседние жилые дома и надворные постройки», – сообщает ведомство.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки на веранде жилого дома.